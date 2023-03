Desde 2018, las infecciones por el hongo Candida auris han aumentado en Estados Unidos, lo que ha preocupado a investigadores porque más de uno de cada tres pacientes mueren por la infección. Sin embargo, las autoridades sanitarias hicieron un llamado, señalando que esta situación no significa que se esté pasando por un escenario remotamente similar al presentado por la exitosa serie de ficción The Last of Us.