Hallan el virus de la polio en aguas de Nueva York y temen que circule nuevamente

La única manera de evitar un brote de esta enfermedad es vacunándose.

El anuncio que hicieron las autoridades sanitarias de Nueva York el pasado viernes tiene un poco inquieto al mundo de la salud: en las aguas residuales de la ciudad, informaron, encontraron el virus que causa la poliomelitis, una enfermedad que el mundo ha estado cerca de erradicar. (Lea ¿Cómo evitar la viruela del mono y qué hacer si se contagia en Colombia?)

“El departamento de Sanidad de la ciudad de Nueva York y el del Estado de Nueva York han identificado el virus de la polio en las aguas residuales de la ciudad, lo que sugiere la transmisión local del virus”, dijeron las autoridades en un comunicado replicado por The New York Times. “La polio puede producir parálisis e incluso la muerte. Instamos a los neoyorquinos no vacunados a que se vacunen ahora”. (Lea Capturan a 11 personas acusadas de falsificar medicamentos contra el cáncer)

Como aseguró a ese diario Mary Bassett, comisionada de salud del estado, esta situación es inquietante porque “por cada caso de poliomielitis paralítica identificado, cientos más pueden pasar desapercibidos. La detección de poliovirus en muestras de aguas residuales en la ciudad de Nueva York es alarmante, pero no sorprendente”.

A lo que se refiere es que, pese a los esfuerzos por promover la vacunación en los niños, los movimientos antivacunas han ganado terreno y sus acciones se han visto reflejadas en la disminución de las tasas de inmunización. Como lo muestran las cifras recopiladas por El País de España, en 2019 solo el 86,2% de los niños entre seis meses y 5 años habían recibido las tres dosis de vacunas contra la poliomielitis. En algunos barrios las tasas de vacunación apenas llegan al 57%.

Esas cifras son alarmantes, pues se trata de una enfermedad viral mortal que, como lo señala Unicef, “llegó a ser la causa principal de la parálisis de una gran cantidad de niños en todo el mundo y está a punto de ser erradicada. Desde 1988, el número de niños con poliomielitis ha disminuido un 99%”.

Sin embargo, dice la entidad, aún hay miles de niños que aún no reciben la vacuna contra la enfermedad, una situación que, además de la desinformación que propagaron los movimientos antivacunas, se agravó debido a la pandemia del covid-19.

La situación que reportaron las autoridades de Nueva York se presenta luego de que el pasado 21 de julio se registrara el primer caso de poliomielitis desde 2013. Lo detectaron en Rockland, donde habían hallado el poliovirus en aguas residuales un mes antes.

El llamado de quienes se mueven el mundo de la salud es simple: hay que vacunarse. “El riesgo para los neoyorquinos es real, pero la defensa es muy simple: vacunarse contra la poliomielitis”, dijo en un comunicado el Dr. Ashwin Vasan, comisionado de salud de la ciudad de Nueva York, citado por The New York Times. “Con la poliomielitis circulando en nuestras comunidades, simplemente no hay nada más esencial que vacunar a nuestros niños para protegerlos de este virus, y si usted es un adulto no vacunado o vacunado de manera incompleta, elija vacunarse ahora”.

