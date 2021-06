Detectan primer caso de gripe H10N3 en humanos, expertos aseguran que riesgo de infección es bajo

Un contagio por la nueva variante de la gripe aviar, H10N3, es el primer caso detectado en el mundo. La autoridad sanitaria de ese país advirtió que aún no hay indicios de que la enfermedad se transmita de persona a persona.

Un hombre de 41 años en la provincia de Jiangsu, en China, sería el primer humano contagiado por la gripe aviar H10N3. Así lo informó la autoridad sanitaria de ese país este martes, advirtiendo además que hasta el momento no hay indicios de que la enfermedad se transmita de persona a persona, por eso el riesgo de propagación extensa aún es “muy bajo”.

El hombre, según explicó la Comisión Nacional de Salud, reside actualmente en Zhenjiang y comenzó a sentirse enfermo desde el pasado 23 de abril e ingresó en un hospital local cinco días más tarde. El pasado 28 de mayo, luego de que se realizara la secuenciación genómica del virus, se confirmó el diagnóstico: un contagio por la nueva variante de la agripe aviar, la H10N3. Es, hasta ahora, el primer caso detectado en el mundo.

En el comunicado enviado por la autoridad sanitaria asiática no se describe cómo se originó el contagio. Sin embargo, explica que el virus H10N3 es una variación que provoca la gripe aviar, procede de las aves y aún no tiene capacidad de infectar los humanos de manera efectiva. Los contactos del paciente han sido rastreados y no se han detectado otros infectados.

“Los expertos evaluaron que el análisis genético completo del virus mostró que el virus H10N3 era de origen aviar y no tenía la capacidad de infectar eficazmente a los seres humanos. No se han reportado casos humanos de H10N3 a nivel mundial y el virus H10N3 entre las aves de corral es poco patógeno para las aves de corral (…) La propagación a gran escala del riesgo de epidemia es extremadamente baja”, señaló el comunicado publicado por China.

La autoridad sanitaria sugirió a los ciudadanos que eviten el contacto con aves. También hicieron un llamado a mantener la higiene alimentaria y acudir de inmediato a centros médicos si llegan a presentar fiebre o dificultades para respirar. Entre las aves, el H10N3 se propaga a través de gotas dispersadas por la respiración.

