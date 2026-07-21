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¿Detectar el alzhéimer con análisis de sangre? Así se está construyendo esa promesa

Nuevos estudios están arrojan luces sobre cómo las pruebas de sangre podrían transformar la predicción de la enfermedad y su tratamiento.

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Dana G. Smith y Pam Belluck / The New York Times
21 de julio de 2026 - 05:39 p. m.
Imagen de referencia. Las pruebas buscan detectar formas de dos proteínas, la amiloide y la tau, que son marcadores biológicos del alzhéimer.
Imagen de referencia. Las pruebas buscan detectar formas de dos proteínas, la amiloide y la tau, que son marcadores biológicos del alzhéimer.
Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Las investigaciones presentadas la semana pasada en la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzhéimer en Londres sugieren que el uso de análisis de sangre para el alzhéimer podría transformar, a la larga, la manera en que se diagnostica la enfermedad e incluso predecir quién podría desarrollarla y cuándo.

Un estudio presentado el martes demostró que, cuando los médicos de atención primaria tenían acceso a los resultados de los análisis de sangre, su precisión para diagnosticar si los síntomas cognitivos de un paciente eran causados...

Por Dana G. Smith y Pam Belluck / The New York Times

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