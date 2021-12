Devuelven a nueve viajeros por no cumplir requisitos para ingresar a Colombia

Llegada y salida de pasajeros de esta terminal aérea, durante el segundo pico de la pandemia del Covid-19. Foto: Óscar Pérez

Este martes entró en vigor la medida que exige a viajeros internacionales el carné o certificado de vacunación contra el covid-19 para el ingreso al país por vía aérea. (Puede leer: Ecuador detecta primer caso de la variante ómicron del coronavirus)

Frente a la medida, el ministerio de Salud informó que nueve personas fueron devueltas por no cumplir con los requisitos estipulados por el Gobierno Nacional.

“Alrededor de 25 mil personas llegaron al país en el día de hoy; de estas, fueron detectados nueve viajeros que incumplieron la medida, por lo que fueron inadmitidos y regresados a su lugar de procedencia. Ocho arribaron a Bogotá y uno más a Cartagena”, aseguró Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud.

Los nueve extranjeros son de varias nacionalidades: 2 estadounidenses, 2 venezolanos, 2 holandeses, 1 ruso, 1 francés y 1 portugués; provenientes de países como España, México, Panamá, Estados Unidos, Cuba y Curazao. (Le puede interesar: Vacunación, mascarilla y distancia social son la mejor barrera contra ómicron: OMS)

La identificación de quienes desembarcaron en el aeropuerto El Dorado se dio gracias al muestreo de control realizado por la Secretaría de Salud de Bogotá.

“Es importante que las aerolíneas, que son el primer filtro de los viajeros, refuercen los controles para evitar la devolución de los pasajeros que incumplan la medida establecida por el gobierno colombiano. Ese control está descrito como responsabilidad en el artículo 4 de la Resolución 2052 de 2021″, enfatizó Fernández. (Puede leer: Primer estudio sobre eficacia de vacunas contra ómicron revela datos alentadores)

¿Cuáles son los requisitos?

La cartera de Salud recuerda que todas las personas procedentes de vuelos internacionales deben acreditar su vacunación con esquema completo. En caso de tenerlo incompleto o no haber transcurrido 14 días después de haberlo completado, adicional al carné de vacunación, deben presentar una prueba PCR negativa con menos de 72 horas de antelación al vuelo.

Las vacunas aceptadas por Colombia son todas las que haya aprobado la Organización Mundial de la Salud o un país reconocido por las Naciones Unidas. Los esquemas completos no incluyen vacuna de refuerzo, conocida como dosis adicional o tercera dosis. “Las vacunas de refuerzo son deseables, pero no necesarias para entrar a Colombia”, apuntó Fernández.

Algunos países han autorizado combinaciones heterólogas (distintas vacunas) en el esquema básico, estos esquemas heterólogos también son válidos para entrar a Colombia.

La norma debe ser cumplida por todos los viajeros de 18 años y más y solo tienen excepciones de no vacunados los colombianos, extranjeros residentes en Colombia y diplomáticos, quienes deben presentar una prueba PCR negativa menor a 72 horas antes del vuelo.

Las personas extranjeras que no vivan en Colombia no pueden entrar al país si no han iniciado su esquema de vacunación.