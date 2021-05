La cartera solicitó unirse al llamado del Gobierno y posponer la celebración para el 30 de mayo. Pide no hacer reuniones en casa y no buscar aglomeraciones en centros comerciales.

A finales de abril, cuando Colombia empezaba a entrar en su tercer pico de coronavirus, el presidente Iván Duque anunció que postergaría la celebración del Día de la Madre, que debía ser este domingo 9 de mayo, y aplazarla para el 30 de mayo. La iniciativa, además, fue apoyada por Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, quien señaló los mismos comerciantes habían propuesto este aplazamiento. (Lea también: Gobierno posterga para el 30 de mayo la celebración del Día de la Madre)

Otra de las voces que se ha unido a esta idea es el Ministerio de Salud. El jefe de esta cartera, Fernando Ruiz, hizo un llamado para postergar esta celebración. “La razón más importante tiene que ver con el hecho de que nos encontramos en el tercer pico y en este momento en la mayor parte del país, especialmente en Bogotá, nos hemos encontrado en una estabilidad bastante alta”, señaló el ministro.

Advirtió Ruiz que hay una ocupación de Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) alta tanto en la capital colombiana, como en otras ciudades principales. Por ello indicó que los bogotanos y demás ciudadanos de Colombia deben “entender que es un momento crítico y que no debemos hacer celebraciones”. (Le sugerimos: El S.O.S. de los hospitales de Colombia en medio del paro)

Las recomendaciones del Ministerio, puntualmente, son no hacer reuniones en casa y no buscar aglomeraciones en centros comerciales, “porque esto nos genera una alta posibilidad de afectación y de posibilidad que se nos extienda este tercer pico”. También agregó: “estamos teniendo mejores cifras, ha venido bajando la afectación en la mayor parte del país, pero evidentemente todavía no ha pasado la situación, por lo que es importante que todos nos apoyemos”.

Reiteró, además, las recomendaciones básicas: mantener el distanciamiento físico, el correcto uso de tapabocas y el permanente lavado de manos. “El mejor regalo a nuestras madres es cuidarlas y vacunarlas”, concluyó. (Le puede interesar: Gobierno pide que dejen circular los vehículos que transportan oxígeno)