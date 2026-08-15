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Día Mundial de la relajación: así el estrés puede proteger nuestra salud y bienestar

Hoy, cuando se celebra un día mundial para cuidar la salud mental y física, fragmento de “La paradoja del estrés. Por qué el estrés es la clave para vivir una vida más larga, saludable y feliz”, libro de una reconocida doctora estadounidense recién publicado en Colombia con el sello editorial Grijalbo.

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Sharon Horesh Bergquist * / Especial para El Espectador
15 de agosto de 2026 - 12:52 p. m.
Sharon Horesh Bergquist es licenciada por la Universidad de Yale y la Facultad de Medicina de Harvard, doctora e investigadora galardonada y pionera en el enfoque científico que integra el estilo de vida como medicina. Aquí, con la portada del su libro en la edición en español.
Sharon Horesh Bergquist es licenciada por la Universidad de Yale y la Facultad de Medicina de Harvard, doctora e investigadora galardonada y pionera en el enfoque científico que integra el estilo de vida como medicina. Aquí, con la portada del su libro en la edición en español.
Foto: Cortesía Penguin

Nota aclaratoria

El presente libro contiene recomendaciones e información relacionadas con el cuidado de la salud. Debe utilizarse como complemento más que como reemplazo de cualquier recomendación de su médico o cualquier otro profesional de la salud. Si usted sabe o sospecha que pudiera tener algún problema de salud, recomendamos que busque el consejo de su médico antes de iniciar cualquier programa o tratamiento médico. Se ha hecho todo esfuerzo para garantizar la precisión de la información contenida en el presente texto a la fecha...

Por Sharon Horesh Bergquist * / Especial para El Espectador

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