Día Mundial de la relajación: así el estrés puede proteger nuestra salud y bienestar

Sharon Horesh Bergquist es licenciada por la Universidad de Yale y la Facultad de Medicina de Harvard, doctora e investigadora galardonada y pionera en el enfoque científico que integra el estilo de vida como medicina. Aquí, con la portada del su libro en la edición en español. Foto: Cortesía Penguin

Nota aclaratoria

El presente libro contiene recomendaciones e información relacionadas con el cuidado de la salud. Debe utilizarse como complemento más que como reemplazo de cualquier recomendación de su médico o cualquier otro profesional de la salud. Si usted sabe o sospecha que pudiera tener algún problema de salud, recomendamos que busque el consejo de su médico antes de iniciar cualquier programa o tratamiento médico. Se ha hecho todo esfuerzo para garantizar la precisión de la información contenida en el presente texto a la fecha...