Diabetes: un siglo de avances, pero de grandes desafíos

Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, instaurado en 1991 por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud para visibilizar el impacto de esta enfermedad. La fecha coincide con el nacimiento de Frederick Banting, quien descubrió la insulina junto a Charles Best en 1922.

La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre, que con el tiempo puede dañar órganos como el corazón, los riñones, los ojos y el sistema nervioso. Se estima que más de 589 millones de adultos viven con diabetes en el mundo. Su prevalencia se ha duplicado en las últimas tres décadas, impulsada por el aumento del sobrepeso, el sedentarismo y una alimentación poco saludable. En Colombia, alrededor del 8,4% de la población adulta padece diabetes, lo que equivale a más de tres millones de personas.

Existen tres tipos principales de diabetes. La tipo 1 es autoinmune y suele diagnosticarse en la infancia o adolescencia. El páncreas produce poca o nada de insulina, por lo que quienes la padecen dependen de inyecciones diarias para sobrevivir. No es prevenible.

La tipo 2, que representa más del 95% de los casos, suele aparecer en la adultez y está asociada con exceso de peso, mala alimentación y falta de actividad física. En muchos casos, puede prevenirse con un estilo de vida saludable. La diabetes gestacional se presenta durante el embarazo y, aunque suele desaparecer tras el parto, incrementa el riesgo de desarrollar tipo 2 en el futuro.

Antes del descubrimiento de la insulina, un diagnóstico de diabetes tipo 1 era prácticamente una sentencia de muerte. A principios del siglo XX, los médicos solo podían prescribir dietas muy restrictivas en carbohidratos que apenas lograban prolongar la vida. Todo cambió en 1921, cuando Banting y Best lograron aislar insulina del páncreas de un perro. Utilizando un extracto pancreático crudo consiguieron mantener con vida durante 70 días a un perro con diabetes grave. Con la colaboración del profesor John Macleod y el químico James Collip, lograron refinar el extracto hasta obtener una versión apta para uso humano.

El primer paciente tratado fue Leonard Thompson, un joven de 14 años que recibió una inyección de insulina en enero de 1922. Su recuperación fue casi inmediata. En 1923, Banting y Macleod recibieron el Premio Nobel de Medicina. Ese mismo año, la farmacéutica Eli Lilly lanzó la primera producción masiva de insulina. En un gesto altruista, los descubridores cedieron la patente a la Universidad de Toronto por un dólar, convencidos de que la insulina debía beneficiar a la humanidad.

En las décadas posteriores, la insulina se obtenía de páncreas de bovinos y porcinos, lo que permitió salvar millones de vidas, aunque con reacciones alérgicas en algunos pacientes. El siguiente gran avance llegó en 1978, con la producción de insulina humana sintética mediante ingeniería genética en bacterias. En 1982 se lanzó la primera insulina biosintética, idéntica a la hormona natural. Desde entonces, han surgido análogos de acción rápida y prolongada, así como dispositivos como plumas y bombas que mejoran el control de la glucosa.

Más de un siglo después de aquel primer tratamiento, la insulina sigue siendo un salvavidas. Ha transformado la diabetes en una condición manejable, permitiendo a millones de personas llevar vidas plenas. Sin embargo, persisten desafíos; el número de casos sigue creciendo y el acceso a medicamentos no está garantizado en muchos países. Por esto, en este Día Mundial de la Diabetes, la invitación es a fomentar estilos de vida saludables, fortalecer la detección temprana y garantizar el acceso a atención integral.

*Colombiano radicado en Chile. Biólogo, Magister en Microbiología, Doctor en Ciencias Biomédicas y profesor de la Universidad de Chile.

