Diagnóstico: quemaduras de segundo grado en los pies por caminar en el pavimento

Debido a las altas temperaturas, hay pacientes que pueden sufrir graves quemaduras en su piel al tener contacto con el pavimento. Foto: Pxhere

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

The New England Journal of Medicine, una de las revistas más prestigiosas en el mundo de la salud, tiene una sección que se llama “imágenes en medicina”. Suelen publicar fotografías, radiografías o ecografías de pacientes con patologías particulares que generan discusión.

Una de las últimas fotos que publicó la revista fue enviada por Jeremy J. Hess, un médico de la Universidad de Washington, en Estados Unidos. Tiene un título llamativo: “Quemaduras en el pavimento”.

La imagen no es muy agradable: es de unas plantas de pies con quemaduras de segundo grado. Es, como la revista lo destaca, un efecto más que puede tener la crisis climática en la salud de las personas.

La reseña que acompaña la foto sintetiza la historia de ese paciente: se trató de hombre de 56 años que caminó descalzo durante un minuto sobre el asfalto en estado de ebriedad en 2021. En ese entonces, había una ola de calor que hizo que las temperaturas alcanzaran los 42 grados Celsius, es decir, “21 grados por encima de los promedios históricos”.

Según escribió el doctor Hess, al llegar a la unidad de quemados, “el paciente presentaba dolor intenso. También tenía ampollas con supuración y eritema en las plantas de ambos pies, en la planta de los dedos del pie derecho y en el talón del pie izquierdo”.

El diagnóstico fue claro: tenía quemaduras en segundo grado por caminar descalzo.

“Los eventos de calor extremo aumentan el riesgo de quemaduras por contacto con superficies calientes del entorno”, escribió Hess.

También recordó que hay poblaciones que pueden estar más expuestas a este tipo de quemaduras, como los niños pequeños, los adultos mayores, las personas sin hogar y las personas con trastornos por consumo de sustancias.

Un diagnóstico no tan extraño

Lo que reportó el doctor Hess en The New England Journal of Medicine puede sonar un poco extraño, pero lo cierto es que no es una rareza en algunos territorios.

Para la muestra, un botón: en 2019, un grupo de investigadores liderado por Jorge Nevada, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Las vegas, publicó un artículo en Journal of Burn Care And Research cuyo título era “Una revisión de cinco años de quemaduras en el pavimento desde un centro de quemados del desierto”.

En él comparaban los ingresos por quemaduras en el pavimento en un centro de quemados en el desierto, con las temperaturas ambientales máximas registradas. Querían ver si había una correlación entre ese incremento de las temperaturas y el número de pacientes atendidos.

Para hacerlo, revisaron los registros de los pacientes que habían ingresado al centro de salud en 5 años por quemaduras en el pavimento. Hallaron 173 casos, de los cuales 149 eran personas que habían sufrido quemaduras por el pavimento. El resto involucraban otros hechos como accidentes de tránsito.

“Estos pacientes —los del primer grupo— incluyen a aquellos que no se dieron cuenta de que el pavimento estaba caliente hasta que fue demasiado tarde, como niños y personas con confusión", escribieron en el artículo. “Otros pacientes con deterioro neurológico, como los diabéticos, también se ven afectados. O pacientes que están mental o físicamente incapacitados y yacen en el pavimento durante un período de tiempo, como los que sufren convulsiones, accidentes cerebrovasculares, traumatismos o intoxicación por drogas”.

Luego de tener esa información, recopilaron datos de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), de Estados Unidos, para ver cuál había sido la temperatura de en los días en los se produjeron esos ingresos.

Sin dar muchos rodeos, hallaron que, efectivamente, había un “aumento exponencial en la tasa de ingresos por quemaduras a medida que aumentaban las temperaturas ambientales máximas”.

De acuerdo con su análisis, más del 88 % de los ingresos por quemaduras relacionadas con el pavimento se produjeron cuando la temperatura ambiente alcanzó los 35 °C o más. Son resultados, apuntaron, útiles para tomar medidas de prevención y concientizar a la población sobre el riesgo de esas situaciones para la salud. Después de todo, cada día que pasa vivimos en un mundo más caliente.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺