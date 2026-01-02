Diciembre terminó con 1.419 casos de personas lesionadas por pólvora

Los voladores hacen parte de los artefactos que generan más lesiones en Colombia. Foto: Policía de Bogotá

Más de 1.400 personas resultaron heridas por pólvora durante diciembre de 2025 y las primeras horas del 1° de enero de 2026. De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Salud (INS), entre el 1 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, —hasta las 2:00 p.m. —, los casos de lesionados por pólvora llegaron a 1.419 en Colombia.

Esta cifra representa un aumento del 10,4 % respecto al mismo periodo del año pasado, cuando hubo 1.285 casos en el territorio nacional. También se registró un aumento en los casos de menores de edad lesionados, que pasaron de 374 en el periodo 2024-2025, a 429 en 2025-2026.

De las 1.419 personas lesionadas, 508 se encontraban bajo el efecto del alcohol o en compañía de un adulto en esta misma condición. Sin embargo, a diferencia del año pasado, este no se han reportado muertes por causas asociadas al uso de pólvora.

Según el INS, los artefactos principalmente asociados a lesiones por pólvora son los totes (30,7 %), seguidos de otros (21,7 %) y en tercer lugar se encuentran voladores (17,0 %). Estos han generado en la mayoría de los casos quemaduras, laceraciones y contusiones.

Los departamentos con más casos:

Antioquia: se registraron 182 lesionados, lo que representa un aumento del 30 % respecto al año anterior. Nariño: hubo 131 casos, lo que representa un aumento del 26 % en comparación con el año 2024. Bogotá: tuvo 104 casos, lo que significa que redujo la cantidad de lesionados en un 27 %. Norte de Santander: registró 84 casos, lo que representa una reducción del 8 %. Cauca: se registraron 81 casos, es decir que aumentaron un 17 %. Cundinamarca: hubo 74 casos, que representan un aumento del 10 %.

En Córdoba, Atlántico, Tolima, Santander, Valle del Cauca, Barranquilla, Caldas, Cesar, Boyacá, Magdalena, Risaralda, Putumayo, Cartagena, Casanare, Arauca, Buenaventura, Santa Marta, Guaviare y Caquetá también aumentaron los casos.

Mientras que, en Huila, Cali, Bolívar, Meta, Sucre, La Guajira, Quindío, Chocó y San Andrés, los casos disminuyeron.

