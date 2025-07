Dormir bien durante la menopausia podría ser más importante de lo que creíamos

Usando una herramienta desarrollada por la Asociación Americana del Corazón llamada Life’s Essential 8 (LE8), los investigadores midieron el estado general de salud cardiovascular de las participantes, considerando factores como presión arterial, glucosa, sueño, tabaquismo, actividad física, alimentación, colesterol e índice de masa corporal. Foto: Getty Images/iStockphoto - Marjot

Durante la transición hacia la menopausia, la mayoría de mujeres experimenta cambios físicos y hormonales que pueden aumentar el riesgo de enfermedades del corazón. Sin embargo, solo una de cada cinco llega a esta etapa con una salud cardiovascular óptima, según un nuevo estudio realizado por investigadoras de la Universidad de Pittsburgh, el Albert Einstein College of Medicine y la Universidad de Baylor.

Como lo contamos anteriormente en estas páginas, la menopausia sucede ocurre cuando las mujeres dejan de tener su menstruación durante 12 meses consecutivos. Esta etapa, también, trae grandes cambios hormonales y físicos, incluyendo mayor susceptibilidad a algunas enfermedades.

En el reciente análisis publicado en la revista Menopause, los autores evaluaron cerca de 3.000 mujeres de mediana edad que han sido seguidas desde 1996 en el estudio SWAN (Study of Women’s Health Across the Nation). Usando una herramienta desarrollada por la Asociación Americana del Corazón llamada Life’s Essential 8 (LE8), los investigadores midieron el estado general de salud cardiovascular de las participantes, considerando factores como presión arterial, glucosa, sueño, tabaquismo, actividad física, alimentación, colesterol e índice de masa corporal.

Los resultados, según se muestran en el artículo, fueron preocupantes: solo el 21 % de las mujeres alcanzaron un puntaje considerado ideal en ese indicador. Pero además, cuatro de los ocho factores analizados se destacaron como los más críticos en la aparición de enfermedades del corazón: el azúcar en sangre, la presión arterial, el consumo de nicotina y, especialmente, el sueño.

“Ya sabíamos que la menopausia es una etapa en la que el riesgo cardiovascular se acelera”, le explicó a Nature Samar R. El Khoudary, profesora de epidemiología en la Universidad de Pittsburgh y autora principal del estudio. “Pero ahora vemos que también es una oportunidad crucial para intervenir y proteger la salud del corazón”.

Dormir bien (entre siete y nueve horas por noche) fue uno de los factores más asociados con un menor riesgo de infartos, enfermedades cardiovasculares y muerte por cualquier causa. “Es un componente que no suele recibir tanta atención como otros, pero parece jugar un papel clave en la salud a largo plazo”, le contó a Nature Ziyuan Wang, investigador principal y autor del estudio.

Los investigadores también advierten que mejorar los hábitos durante la mediana edad puede tener un impacto significativo en la prevención. “Fumar, tener presión alta o azúcar elevada, y dormir mal son factores que sí podemos controlar, pero que muchas veces pasan desapercibidos”, añadió El Khoudary.

Dado que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en mujeres, los hallazgos subrayan la importancia de estrategias médicas y de estilo de vida dirigidas a esta etapa de la vida.