Dos de cada cinco personas viven con un trastorno neurológico en la región de las Américas

Imagen de referencia. El análisis arrojó que durante 2023, estas patologías causaron aproximadamente 1,1 millones de muertes. Foto: pexels

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Un nuevo estudio revela que dos de cada cinco habitantes de la región de las Américas, es decir cerca de 470 millones de personas, viven con al menos un trastorno neurológico o afecciones relacionadas con lesiones del sistema nervioso. El análisis, liderado por investigadores de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y publicado en The Lancet Regional Health – Americas arrojó que durante 2023, estas patologías causaron aproximadamente 1,1 millones de muertes. En conjunto, representan el 12 % del total de las enfermedades no transmisibles y lesiones en la región.

En total, los autores examinaron 19 trastornos en 38 países y territorios entre 1990 y 2023. Encontraron que el mayor número de casos tiene que ver con migraña y la cefalea tensional, lo cual impacta severamente la calidad de vida y la productividad laboral de las personas. Pero si se tiene en cuenta la pérdida de salud medida en años de vida ajustados por discapacidad, la lista es liderada por el alzhéimer y otras demencias, junto con los accidentes cerebrovasculares (ACV).

El estudio también señala que los impactos varían según la etapa de la vida. Mientras que en menores de cinco años predominan los defectos del tubo neural, los trastornos del espectro autista y la epilepsia; en jóvenes y adultos jóvenes una de las principales causas de discapacidad es la migraña. En adultos mayores, predominan el alzhéimer y los accidentes cerebrovasculares.

La desigualdad regional también influye sobre estas situaciones. En su estudio, los autores hallaron diferencias de casi cuatro veces entre los países con mayor y menor impacto. En concreto, las tasas más altas se registraron en Haití, Guyana, Surinam, San Cristóbal y Nieves, República Dominicana y Paraguay, mientras que las más bajas corresponden a Puerto Rico y algunos países suramericanos. Estas disparidades, según los investigadores, reflejan brechas estructurales en la exposición a riesgos y, principalmente, en el acceso a servicios de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.

De acuerdo con Anselm Hennis, director del Departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la OPS, muchos de estos trastornos “comparten factores de riesgo con otras enfermedades no transmisibles. Una mejor prevención de la hipertensión, la diabetes, la obesidad y el tabaquismo generaría beneficios directos para la salud neurológica”. Renato Oliveira, jefe de la Unidad de Salud Mental de la organización, también declaró que “proteger la salud cerebral comienza mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas”.

Pero, ¿cómo se podrían prevenir? Los especialistas subrayan que la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para los distintos tipos de accidentes vasculares. Por otro lado, los niveles elevados de glucosa impulsan la carga asociada al alzhéimer y otras demencias. Todas estas situaciones, además, son agravadas por condiciones ambientales como la contaminación del aire y la exposición al plomo.

Es por ello que, entre sus recomendaciones, los autores sugieren tres líneas de acción prioritarias. En primer lugar, instan a integrar la atención neurológica en la atención primaria de salud. También piden ampliar drásticamente el acceso a servicios de rehabilitación y cuidados de largo plazo, así como reforzar las políticas de prevención de factores de riesgo modificables.

Los investigadores advierten que, ante el rápido envejecimiento de la población en las Américas, invertir en prevención y fortalecer las redes de apoyo es clave para garantizar la calidad de vida de cientos de millones de personas en el futuro.

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