Dosis de Pfizer también podrá usarse como refuerzo, informó el Minsalud

Según informó el ministerio, al país llegarán más de seis millones de dosis de esta farmacéutica Pfizer antes del 10 de febrero. Foto: NARONG SANGNAK

Este viernes se llevó a cabo un Puesto de Mando Unificado en el que determinaron varios puntos sobre la designación de dosis de vacunas contra el coronavirus, las incapacidades y el monitoreo de la pandemia.

El ministro Fernando Ruiz entregó varios mensajes al país. Por un lado, frente al aislamiento e incapacidad por covid-19, luego de conocer el panorama epidemiológico en el país y los avances en el Plan Nacional de Vacunación, el jefe de cartera informó que en los lineamientos del ministerio de Salud la indicación es que la persona se debe aislar, por lo cual “la EPS debe brindar un certificado de aislamiento y, en ese momento, el empleador debe decidir si la persona puede hacer teletrabajo o no. Si se puede realizar, no hay necesidad de pedir una incapacidad para esos siete días”, señaló Ruiz. En caso de que el empleador determine que no puede trabajar desde casa, “el empleado deberá presentar su incapacidad con la EPS, y está se podría extender si el cuadro de la persona es severo o no mejora, de acuerdo al criterio médico”.

Sin embargo, agregó Julián Fernández, director de Epidemiología, en el caso de que la persona pueda realizar el trabajo en casa siendo sintomática, pero se sienta muy mal por diferentes síntomas como fiebre alta, dificultad respiratoria, entre otros, “por criterio médico, se puede solicitar incapacidad”, informó.

Por otro lado, el ministro Ruiz informó que las dosis de Pfizer, que están destinadas a gestantes y a terminación de esquemas, “también pueden usarse como refuerzo”. Lo anterior, explicó, teniendo en cuenta que al país llegarán más de seis millones de dosis de esta farmacéutica antes del 10 de febrero, y se tiene la expectativa de que podrían llegar 3 millones adicionales.

También señaló que han recibido reportes de algunas personas sobre los frascos de las vacunas, argumentando que cuando el vacunador los muestra no aparece el logo de Pfizer, sino el nombre de la vacuna desarrollada. Al respecto el ministro aseguró: “Ayer conversamos con Pfizer y, efectivamente, aparece el nombre Comirnaty, lo cual podría llegar a confundir. Pero, con tranquilidad, podemos decirle a la gente que es la vacuna de esta farmacéutica”.

Sobre la situación general de la pandemia en el país, el ministro informó que hay una tendencia “al descenso de contagios en varias ciudades”, reiterando que eso no significa que sea el fin de la pandemia. “Estamos terminando ómicron, probablemente luego entremos en una fase de bajo contagio, siempre y cuando no surja una nueva variante que nos afecte la situación”, explicó.

No obstante, es importante tener en cuenta las diferencias en cada territorio. “Hay que tener claro que las cifras aún no permiten decidir que se ha superado la ola de ómicron, pero los datos notificados en los últimos días sí permiten intuir que se ha entrado en la fase final del cuarto pico”, aseguró por su parte el viceministro de Salud Pública, Germán Escobar.