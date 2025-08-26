Drogas La Rebaja pasa a ser del Ministerio de Salud. ¿Qué futuro le espera?

Drogas La Rebaja tiene más de 800 locales comerciales en el país. Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) hizo un anuncio en compañía del Ministerio de Salud que le da un giro de 180 grados a la historia de Drogas La Rebaja. Después de esta empresa fuera objeto de extinción de dominio, pasa a ser de la cartera que encabeza el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

En un video en el que está Jaramillo, junto con Amelia Pérez, presidenta de la SAE, explican que no se trata únciamente de un traslado de la marca sino que le entregaron al Minsalud locales comerciales y registros mercantiles.

(Lea Denuncian desabastecimiento de medicamentos esenciales en las UCI del país)

“Estamos esperando que Drogas La Rebaja pueda dar un paso para poder ser un agente farmacéutico”, dijo Jaramillo.

Su idea, como lo había expresado en algunas oportunidades, es que se convierta en un operador logístico, en el que los pacientes puedan adquirir sus medicinas. Sin embargo, aún falta un largo camino para recorrer, que aún no es nada claro.

Drogas La Rebaja, de hecho, ha estado en los planes del gobierno de Gustavo Petro desde hace un buen tiempo. En el pasado, el presidente había contemplado que los puntos de esta empresa se convirtieran en Centros de Atención Primaria, es decir, en puntos de atención médica de primer nivel (la más básica en el sistema). Petro se imaginaba a Drogas La Rebaja, además, como una gran red que le ayudaría al país a abaratar los medicamentos genéricos que pretende producir.

Lo que ha querido, en el fondo, es que sigan un modelo similar al de Farmacias Similares en México. En ese país tienen entre un 30 % y 40 % de control en el mercado y forman parte de lo que los norteamericanos conocen como “consultorios adyacentes a farmacias” (CAF), es decir que, además de vender medicamentos, ofrecen consultas médicas y cuenta, también, con un laboratorio que produce fármacos genéricos. Pero para que Drogas La Rebaja juegue un papel similar falta un largo trecho.

Ya desde finales del año pasado, se sabía que estos puntos pasarían a manos del Minsalud, cuando el anuncio había sido hecho por la Superintendencia de Solidaridad. Según el interventor designado, habían logrado mejorar las finanzas de Drogas La Rebaja, que se encontraban en serios aprietos.

De hecho, desde 2016, los más de 800 establecimientos de Drogas La Rebaja pasaron a ser propiedad del Estado, tras una sentencia de extinción de dominio. Desde entonces, fueron administrados por la SAE, que en 2021 firmó un contrato con Coopservir para que esta se encargara de su gestión.

Sin embargo, este acuerdo presentó irregularidades, como la falta de autorización del juez encargado del proceso de extinción de dominio y problemas en la convocatoria de la asamblea general que aprobó el contrato.

Por eso, desde que se ordenó la intervención, uno de los objetivos fue que esos establecimientos pasaran efectivamente al control del Estado, en especial, del Ministerio de Salud.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺