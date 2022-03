Durante la pandemia, EE. UU. sufrió aumento de muertes relacionadas con el alcohol

Para llegar a esta conclusión los investigadores analizaron datos de mortalidad de EE. UU. del Centro Nacional de Estadísticas de Salud y las tasas de muertes relacionadas con el alcohol por todas las causas entre todas las personas de 16 años o más en 2019 y 2020. Foto: Pexels

Un estudio publicado en The Journal of the American Medical Association realizado por el Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo, una división de los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU., revela que el país vivió un aumento del 25% en la la tasa de muertes relacionadas con el alcohol entre 2019 y 2020.

Los investigadores señalan que la mortalidad por alcohol aumentaba antes de la pandemia, pero con menor rapidez (2,2 % de cambio porcentual anual medio entre 1999 y 2017). El aumento de la tasa de muertes relacionadas con el alcohol en 2020 superó el aumento de la mortalidad por todas las causas, que fue del 16,6 %.

“Las muertes relacionadas con el alcohol reflejan los peajes ocultos de la pandemia. El aumento del consumo de alcohol para hacer frente a los factores estresantes relacionados con la pandemia, el cambio de las políticas sobre el alcohol y la interrupción del acceso al tratamiento son todos posibles factores contribuyentes”, dicen los investigadores en el estudio, que consideran importante analizar si estas muertes disminuirán a medida que el fin de la pandemia se vuelve una realidad.

“La suposición es que había muchas personas que estaban en recuperación y tenían acceso reducido al apoyo esa primavera y recayeron. El estrés es el factor principal en la recaída, y no hay duda de que hubo un gran aumento en el estrés autoinformado, y un gran aumento en la ansiedad y la depresión, y la incertidumbre en todo el planeta sobre lo que vendría después”, dijo para The New York Times Aaron White, el primer autor del informe y asesor científico principal en el instituto de abuso de alcohol.

Para llegar a esta conclusión los investigadores analizaron datos de mortalidad de EE. UU. del Centro Nacional de Estadísticas de Salud y las tasas de muertes relacionadas con el alcohol por todas las causas entre todas las personas de 16 años o más en 2019 y 2020. Para este último propósito utilizaron los certificados de defunción que enumeran na causa subyacente y hasta 20 causas múltiples (contributivas) de la muerte. Las muertes se identificaron como relacionadas con el alcohol si una causa inducida por el alcohol se mencionaba como causa subyacente o contribuyente.

El método, reconocen los investigadores, es uno de los limitantes a considerar para evaluar el estudio. “Hay certificados de defunción inexactos, como el subregistro de participación en el consumo de alcohol, y relaciones causales poco claras entre las causas de muerte enumeradas. Los datos provisionales están sujetos a cambios cuando se procesen más certificados de defunción”, señalan en el documento publicado.