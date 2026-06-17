17 de junio de 2026 - 10:00 p. m.
Editar genéticamente embriones humanos, un anuncio para agarrar con pinzas
Hace poco, investigadores de la Universidad de Columbia aseguraron haber usado una técnica de edición genética para modificar embriones humanos. En este video le explicamos qué lograron y por qué hay que ver con cautela su anuncio.
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