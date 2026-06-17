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Salud
17 de junio de 2026 - 10:00 p. m.

Editar genéticamente embriones humanos, un anuncio para agarrar con pinzas

Hace poco, investigadores de la Universidad de Columbia aseguraron haber usado una técnica de edición genética para modificar embriones humanos. En este video le explicamos qué lograron y por qué hay que ver con cautela su anuncio.

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Redacción Salud

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