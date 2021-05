EEUU autoriza vacuna anticovid de Pfizer para menores de 12 a 15 años

La agencia de medicamentos de Estados Unidos (FDA) hizo el anuncio este lunes 10 de mayo. El estudio involucró a 2,260 participantes.

La agencia de medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció este lunes que autorizó la vacuna anticovid de Pfizer/BioNTech para menores con edades entre 12 y 15 años. (Le puede interesar: Pfizer pide ampliar uso de emergencia de su vacuna a niños)

La medida es “un paso importante en la lucha contra la pandemia” y “permite que una población más joven esté protegida contra el COVID-19”, dijo Janet Woodcock, jefa interina de la FDA, en un comunicado.

La noticia fue celebrada en Estados Unidos. No solo varios padres y madres estaban a la espera que la FDA se pronunciara pronto, sino que, creen, agilizará el proceso para que los niños y niñas regresen a clases presenciales. Según le dijo a The New York Times la pediatra y experta en vacunas, la doctora Kristin Oliver, quien trabaja para el Hospital Mouint Sinai de Nueva York, “sentimos como si lleváramos un gran tiempo esperando proteger a los niños y niñas en este grupo edad”. Vale recordar que la vacuna de Pfizer, así como una gran mayoría de vacunas anticovid que han sido aprobadas, estaban disponibles desde hace un tiempo para personas de 16 años en adelante.

Para probar la eficacia y seguridad de su vacuna en niños y niñas entre los 12 y los 15 años, Pfizer y BioNtech desarrollaron un ensayo clínico en el que participaron 2,260 voluntarios: un grupo recibió dos dosis de la vacuno y otro un placebo con tres semanas de diferencia entre una dosis y la otra. En palabras de The New York Times, los investigadores reportaron 18 casos de coronavirus asintomático en el grupo placebo, mientras que ningún caso se presentó en los niños y niñas que habían recibido la vacuna. Lo que indica, en otras palabras, que la vacuna es efectiva en prevenir la enfermedad con síntomas severos.

En cuanto a la seguridad, la asociación de Pfizer/BioNtech, explicó que los efectos secundarios de la vacuna son comparables a los que se registraron durante los ensayos clínicos realizados en personas entre los 16 y 25 años. “Las fiebres fueron un poco más comunes entre los jóvenes de 12 a 15 años inoculados, ya que alrededor del 20% tenía fiebre, en comparación con el 17% en el grupo de mayor edad”, señala el periódico estadunidense. (Le sugerimos: Niños y COVID-19: cómo afecta la infección a los más pequeños)

Que se presenten estos efectos secundarios, vale recordar, es lo esperado. Por esto el doctor Bill Gruber, vice presidente de Pfizer y médico pediatra, señaló que se trataba de una “tríada” de buenas noticias. “Tenemos la seguridad, la respuesta inmune que esperábamos - de hecho, mejor de la que vimos en la población entre los 16 y 25 años - y hemos podido demostrar que es eficiente”.

Sin embargo, esto no significa que la vacuna de Pfizer va a ser aplicada inmediatamente en niños y niñas entre los 12 y los 15 años en Estados Unidos, pues aún se necesita un visto bueno más: el de un comité asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Esta entidad estatal será la encargada de revisar los datos y hacer recomendaciones para el uso de la vacuna en niños de 12 a 15 años. (Lea también: Guía para no asustarse cuando haya casos de coronavirus en los colegios)