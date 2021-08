El 47% del personal de instituciones de educación superior no se ha vacunado

Este lunes, en un encuentro que tuvo con varios rectores de universidades, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, reveló que, hasta el momento, de la población priorizada que trabaja en educación superior, aún no se ha vacunado el 47%. “Más de 69 mil personas de esta población de educación superior han sido vacunadas, pero solo corresponde al 53 % del total de priorizados”, aseguró. (Lea Las enfermedades respiratorias se intensificarán en Colombia, pero no hay que entrar en pánico)

En la reunión, en la que participó María Victoria Angulo, ministra de educación, hizo un llamado a que se le dé prioridad a la apertura de las instituciones de educación superior, pues, dijo, “desde el punto de vista técnico, en este momento no hay justificación alguna para que los jóvenes no estén acudiendo a clase”. (Lea ¿Terminó la pandemia del COVID-19 en Colombia?)

“La diferencia que tenemos hoy, en comparación a hace seis meses, es que los padres y abuelos de esos jóvenes seguramente están vacunados”. Y, al no existir ese riesgo de padecer COVID-19 grave, “no existe un motivo para que los jóvenes no acudan a los espacios sociales en este momento en el que nos encontramos y no tiene sentido seguir pensando que no pueden ir a la universidad, donde existen protocolos de bioseguridad”.

Una de las principales razones para que los jóvenes vuelvan a las aulas tiene que ver con las inquietantes cifras de salud mental en esta población. En Bogotá, según la encuesta de Salud Mental, el 68 % de los jóvenes tenía riesgo de depresión, y el 53 % de ansiedad.

“El 23 % de los jóvenes llama a nuestra línea de atención en salud por síntomas de ansiedad, 20 % depresión, 13 % estrés, 12 % trastornos del comportamiento, 8,2 % conductas suicidas. Nos toca hacer algo y ese algo es regresar a la normalidad, a la presencialidad con la implementación de las medidas, tener capacidad de evaluar riesgos, tener contacto periódico con los estudiantes y estrategias de seguimiento de contactos”, aseguró Ruiz.

De acuerdo con el Ministro, en este momento el 60,4% de la población objeto de vacunación ya tiene primera dosis y el 40,4% cuenta con una segunda dosis. Entre los mayores de 80 años ya fue vacunado el 86% y el 94% ya tiene una dosis.

Por otra parte, entre quienes tienen de 40 a 49 años, ya el 46% recibió una dosis y el 32 % cuenta con el esquema completo. En el grupo de 20 a 29 años, el 23,9% tiene una dosis y el 6,3 % tiene esquema completo.

Para Ruiz, sin embargo, el mayor reto es llegar a la población de 18 a 20 años y de 20 a 29 años que es, justamente, donde se ubican los estudiantes de la educación superior.