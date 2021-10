El 62% de los colombianos está de acuerdo con la legalización del aborto

La firma consultora internacional IPSOS publicó en su plataforma online Global Advisor su más reciente medición “Puntos de Vista Globales sobre el Aborto 2021″, estudio en el cual se muestran diversos aspectos y tendencias sobre la favorabilidad hacia la legalización del aborto en Colombia y el mundo.

La medición fue realizada en 28 países y participaron 20.003 personas, entre los 16 y los 74 años de edad. En la encuesta hecha por la firma consultora se evidenció que el 26% de los colombianos está de acuerdo con la legalización total del aborto, por debajo del promedio mundial (que está sobre el 50%). En Colombia, el 36% de los encuestados apoyan la legalización del aborto en determinadas circunstancias, por ejemplo, si una mujer ha sido víctima de violencia sexual y decide terminar con ese embarazo; el 20 % asegura que el aborto no debe permitirse bajo ninguna circunstancia, excepto cuando la vida de la mujer esté en peligro y un 9 % de los colombianos encuestados considera que, sin importar las circunstancias, el aborto nunca debería permitirse. El restante 9% no sabe, no responde.

Esto quiere decir que el 62% de las personas encuestadas en Colombia está de acuerdo con la legalización del aborto, aunque una porción mayoritaria de ese porcentaje no esté de acuerdo con el aborto libre y quiera que sea limitado a ciertas condiciones.

El sexo, edad y nivel de educación marcan una tendencia entre la opinión de las personas en este sentido, pero no es determinante. El 43 % de los hombres colombianos acepta la legalización del aborto, el 26 % considera que debe permitirse bajo ciertas circunstancias y un 5 % rechaza la posibilidad completamente. Con las mujeres las consideraciones respecto al tema son similares: el 50 % de las mujeres encuestadas asegura que la legalización del aborto debe darse, siempre que una mujer lo decida, el 23 % defiende la idea solo bajo ciertas circunstancias y el 5 % no está de acuerdo con la legalización del aborto.

En cuanto a los rangos de edad, solo el 44 % de las personas menores de 35 años apoya la legalización total del aborto, el 25 % está de acuerdo bajo determinadas circunstancias, el 13 % asegura que el aborto solo debe hacerse legal si y solo si la vida de la mujer está en peligro y el 5 % rechaza la idea de la legalización de manera absoluta. La tendencia es la misma en las personas de entre 35 a 49 años de edad, pero varía entre la población de entre los 50 y 74 años: el 51 % de estas personas apoya la legalización del aborto siempre que la mujer lo desee. El 23 % considera que debe legalizarse en algunas circunstancias; el 10 % rechaza la opción, a menos que la vida de la mujer esté en peligro y solo 4 % lo rechaza completamente.

“Todavía ni si quiera la mitad de los colombianos apoya la idea de que haya una legalización abierta (sin condiciones). Desde el año 2020, países como Chile, Argentina, Brasil y Perú, en América del Sur, han mostrado una tendencia creciente hacia la favorabilidad del aborto, de, al menos, cinco puntos porcentuales en el último año”, aseguró Juan Satizabal, de Ipsos Colombia.

Mientras que en Colombia el apoyo a la legalización total del aborto es del 26 %, en países como Suecia, Países Bajos, Francia, Alemania, Gran Bretaña y España el apoyo no es inferior al 50 %. En América Latina, Colombia (26 %), México (24 %) y Perú (15 %) siguen teniendo una percepción muy negativa frente a la posibilidad de legalizar el aborto bajo cualquier circunstancia. Argentina, por su parte, tiene una aceptación del 44 %, Chile del 41 % y Brasil del 31 %. La encuesta la encuentra aquí

Actualmente, en Colombia el aborto está despenalizado por la Corte Constitucional (desde 2006, con la sentencia C355) bajo tres causales: riesgo para la salud física y mental de la mujer, violación sexual o incesto, y malformación del feto.