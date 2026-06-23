El “ajedrez” de la salud que le espera a De la Espriella: ¿qué pieza moverá?

El sector espera un plan de choque para la salud, pero también una discusión técnica sobre las reformas pendientes. EFE/ Juan Diego López Foto: EFE - Juan Diego López

Colombia tiene, según el preconteo, a un nuevo presidente, y en el sector salud crece la expectativa por lo que sucederá en las próximas semanas. Expertos y líderes del sistema coinciden en que ha llegado el momento de comenzar a aterrizar propuestas y las decisiones que se deberán tomar una vez asuma el nuevo gobierno nacional el 7 de agosto.

Alejandro Escobar, líder de Sectorial, una firma de análisis que ha estudiado con detalle las finanzas de la salud, cree que el sector recibe a Abelardo de la Espriella con “buenas expectativas”. Ana...