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El “ajedrez” de la salud que le espera a De la Espriella: ¿qué pieza moverá?

¿Qué debería hacer el nuevo gobierno en salud desde el 7 de agosto? Expertos, líderes del sector y exfuncionarios coinciden en varias prioridades: estabilizar las EPS intervenidas, mejorar el acceso a medicamentos, aclarar las cuentas del sistema y abrir una discusión técnica sobre las reformas que Colombia sigue necesitando.

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Juan Diego Quiceno
Juan Diego Quiceno
23 de junio de 2026 - 12:00 a. m.
El sector espera un plan de choque para la salud, pero también una discusión técnica sobre las reformas pendientes. EFE/ Juan Diego López
El sector espera un plan de choque para la salud, pero también una discusión técnica sobre las reformas pendientes. EFE/ Juan Diego López
Foto: EFE - Juan Diego López

Colombia tiene, según el preconteo, a un nuevo presidente, y en el sector salud crece la expectativa por lo que sucederá en las próximas semanas. Expertos y líderes del sistema coinciden en que ha llegado el momento de comenzar a aterrizar propuestas y las decisiones que se deberán tomar una vez asuma el nuevo gobierno nacional el 7 de agosto.

Alejandro Escobar, líder de Sectorial, una firma de análisis que ha estudiado con detalle las finanzas de la salud, cree que el sector recibe a Abelardo de la Espriella con “buenas expectativas”. Ana...

Juan Diego Quiceno

Por Juan Diego Quiceno

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
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