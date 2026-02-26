Publicidad

Home

Salud
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“El arte de la calma para manejar la ansiedad”: lea el libro de la coach de Oprah Winfrey

Fragmento del libro “Más allá de la ansiedad. Curiosidad, creatividad y propósito de vida”, best seller del New York Times y USA Today publicado en Colombia con el sello editorial Aguilar. Propone un nuevo camino para superar la ansiedad despertando la creatividad interior.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Martha Beck * / Especial para El Espectador
26 de febrero de 2026 - 03:00 p. m.
Martha Beck es doctora en Sociología por la Universidad de Harvard, autora best seller del New York Times, psicóloga y conferenciante. Ha sido colaboradora habitual de la revista O, The Oprah Magazine, y del programa Oprah Daily.
Martha Beck es doctora en Sociología por la Universidad de Harvard, autora best seller del New York Times, psicóloga y conferenciante. Ha sido colaboradora habitual de la revista O, The Oprah Magazine, y del programa Oprah Daily.
Foto: Cortesía Penguin Random House

MI PROPIA SENSACIÓN EXTRAÑA

He estudiado la ansiedad toda mi vida porque la tengo. La he tenido. La he padecido en erupciones volcánicas al rojo vivo y en olas tenebrosas que oscurecen el cielo. La he tenido durante años, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Recuerdo estar muy angustiada la víspera de un cumpleaños, preocupada porque el tiempo pasaba muy rápido y aún no había logrado nada significativo. Iba a cumplir cuatro años.

Las cosas solo empeoraron cuando empecé a ir a la escuela. La primera vez que me...

Por Martha Beck * / Especial para El Espectador

Conoce más

Temas recomendados:

Más allá de la ansiedad

Martha Beck

Oprah Winfrey

PremiumEE

ansiedad

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.