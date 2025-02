El “boom” de los suplementos “fitness” en los gimnasios: ¿necesidad o negocio?

suplementos deportivos Foto: Getty Images

La primera vez que me inscribí en un gimnasio, me programaron un examen médico. Lo de rutina: me pesaron, tomaron las medidas de la panza, las piernas, los bíceps y el pecho, y capturaron un par de fotos para la inevitable práctica del “antes” y “después”, esa que puede ser igual de motivante que desmoralizante.

Mientras me vestía, en ese limbo entre la vergüenza y el entusiasmo, el entrenador me soltó con naturalidad: “Empezamos mañana. Y luego, a medida que vayas avanzando, vemos cómo le metemos suplementación”. A la...