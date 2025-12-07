Logo El Espectador
El boom del bótox y el ácido hialurónico destapa un vacío normativo en Colombia

El auge de los procedimientos estéticos no quirúrgicos avanza más rápido que la regulación que debería vigilarlos. En Colombia, mientras la toxina botulínica (bótox) y el ácido hialurónico se popularizan como tratamientos casi rutinarios, persisten vacíos normativos que dejan en el aire quién está realmente autorizado para aplicarlos.

Daniela Bueno
Daniela Bueno
07 de diciembre de 2025 - 02:00 p. m.
El año pasado, solo los cirujanos plásticos realizaron 7,8 millones de procedimientos con toxina butolínica, conocida popularmente como bótox, según la ISAPS.
El año pasado, solo los cirujanos plásticos realizaron 7,8 millones de procedimientos con toxina butolínica, conocida popularmente como bótox, según la ISAPS.
¿Les suena el nombre de Kris Jenner, la “matriarca” de la reconocida familia Kardashian Jenner? Hace unas semanas, celebró su cumpleaños 70, pero no fue su edad lo que acaparó la atención de los medios (¿por qué tendría que hacerlo?), sino su apariencia. Días antes, su imagen rondaba en redes sociales y en la prensa: “El cambio físico de Kris Jenner antes de cumplir los 70 años” o “¿Qué se hizo Kris Jenner? La socialité sorprende con su apariencia rejuvenecida”. Incluso hoy, si busca “Kris Jenner” en Google, la primera pregunta...

Daniela Bueno

Por Daniela Bueno

dbueno@elespectador.com
Jorge Diego Acosta Correa(wx8vt)Hace 34 minutos
Un debate necesario.
