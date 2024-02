El caso del hombre más viejo que se curó de leucemia y logró la remisión del VIH

Paul Edmonds, también conocido como el “paciente de City of Hope, junto a su esposo Arnold House. Foto: City of Hope National Medical Center

Paul Edmonds es un hombre de 68 años que vive en la pequeña ciudad de Desert Springs, en California (Estados Unidos). Durante 31 años, tuvo el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y también desarrolló cáncer en la sangre, conocido como leucemia. Ahora, como informa el centro de investigación City of Hope, Edmonds se ha curado del cáncer y ha logrado la remisión del VIH. Como el hombre, solo hay otros cuatro casos en el mundo, pero el del estadounidense tiene dos particularidades: de los cinco, es el que mayor tiempo ha vivido con VIH y, además, es el de mayor edad entre todos. (Puede leer: La crisis climática sí afecta la salud, pero no fue la culpable del covid-19)

En un artículo publicado recientemente en la revista académica New England Journal of Medicice, los médicos detrás del exitoso caso de Edmonds, también conocido como el “paciente de City of Hope”, explican cómo lograron curarlo de una leucemia mielógena aguda y remitirlo del virus.

El objetivo del centro médico, explicaron los investigadores, era practicar varias terapias para que el paciente lograra la remisión del virus y, una vez cumplida esta etapa, proceder a un trasplante con el objetivo de curar el cáncer. En la primera parte del tratamiento, “Edmonds recibió un régimen de quimioterapia de intensidad reducida”, debido a su avanzada edad e intentando reducir las complicaciones que pudieran presentarse durante el trasplante. (Le puede interesar: Sí, han aumentado los casos de covid-19 en Colombia, pero no hay que alarmarse)

Posteriormente, un equipo de doctores del Programa de Trasplante de Médula Ósea de Donantes No Emparentados de City of Hope, trabajó para encontrar un donante de médula ósea que tuviera una rara mutación genética conocida como CCR5 Delta 32 homocigota.

“La mutación —explican desde el centro médico— hace que las personas que la tienen sean resistentes a contraer el VIH. El CCR5 es un receptor de las células inmunitarias CD4+, y el VIH lo utiliza para entrar en el sistema inmunitario y atacarlo. Pero la mutación CCR5 bloquea esa vía, lo que impide que el VIH se replique”. El 6 de febrero de 2019, Edmonds recibió el trasplante y dejó de tomar los antirretrovirales. Ahora, se considera curado de la leucemia y remitido del VIH. (También puede leer: El niño que se curó de un cáncer cerebral en un instituto de Francia)

Para Jana K. Dickter, profesora clínica de la División de Enfermedades Infecciosas de City of Hope y quien dirigió el estudio, “el caso de City of Hope demuestra que es posible lograr la remisión del VIH incluso a una edad avanzada y después de vivir con el VIH durante muchos años”.

Dickter y sus demás colegas señalaron que este tratamiento también demuestra que la remisión puede “lograrse con un régimen de menor intensidad que la terapia recibida por los otros cuatro pacientes que entraron en remisión por VIH y cáncer”. Esto, concluyeron, abre la posibilidad para pensar en tratamientos más cortos y con menor impacto en los pacientes.