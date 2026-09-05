El creador de la inyección de Ozempic ahora apuesta por las pastillas

Novo Nordisk es la compañía que desarrolló el popular Ozempic. Foto: EFE - MADS CLAUS RASMUSSEN

Lograr una presentación eficaz en forma de tableta de Wegovy, una inyección semanal, fue un avance científico. También fue un éxito comercial: más de 1,5 millones de personas, en su mayoría en Estados Unidos, han empezado a tomar la pastilla diaria desde que salió al mercado en enero (aún no ha llegado a Colombia).

Sin embargo, los inversionistas de la empresa no han quedado deslumbrados. Nerviosos, ellos miran hacia un futuro más lejano. La principal patente estadounidense de la semaglutida, el ingrediente activo de Wegovy, vencerá a...