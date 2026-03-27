El debate sobre muerte digna en salud mental sigue marcado por estigmas

La salud mental sigue siendo un tema poco explorado en debates como la muerte digna. Foto: blvdone - Fotolia - Syuji Honda

Cuando alguien se corta un dedo y sangra, es fácil imaginar su dolor. Casi todos hemos pasado por algo similar y podemos reconocer esa sensación sin mucho esfuerzo. Cuando alguien tiene cáncer, aunque no todos lo hayamos vivido, también podemos hacernos una idea: el cuerpo cambia, se debilita y el sufrimiento, de alguna forma física, se hace visible. Pero, ¿cómo podemos imaginar el dolor de una depresión? ¿Por qué es diferente?

“Con la enfermedad mental, el reto es mayor”, reconoce Clara Cossio Uribe, médica psiquiatra y magíster en Bioética...