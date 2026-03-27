Publicidad

Home

Salud
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El debate sobre muerte digna en salud mental sigue marcado por estigmas

El dolor físico se ve. El sufrimiento mental, muchas veces, no. Y esa realidad, marcada por estigmas, influye en cómo se entienden las solicitudes de muerte digna en personas con enfermedad mental en el mundo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan Diego Quiceno
Juan Diego Quiceno
27 de marzo de 2026 - 06:10 p. m.
La salud mental sigue siendo un tema poco explorado en debates como la muerte digna.
La salud mental sigue siendo un tema poco explorado en debates como la muerte digna.
Foto: blvdone - Fotolia - Syuji Honda

Cuando alguien se corta un dedo y sangra, es fácil imaginar su dolor. Casi todos hemos pasado por algo similar y podemos reconocer esa sensación sin mucho esfuerzo. Cuando alguien tiene cáncer, aunque no todos lo hayamos vivido, también podemos hacernos una idea: el cuerpo cambia, se debilita y el sufrimiento, de alguna forma física, se hace visible. Pero, ¿cómo podemos imaginar el dolor de una depresión? ¿Por qué es diferente?

“Con la enfermedad mental, el reto es mayor”, reconoce Clara Cossio Uribe, médica psiquiatra y magíster en Bioética...

Juan Diego Quiceno

Por Juan Diego Quiceno

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Enfermedad mental y muerte digna

Suicidio asistido y enfermedad mental

depresión y muerte digna

estigmas sobre la enfermedad mental

noticias de salud

salud mental

Premium

PremiumEE

PremiumSuscriptor

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.