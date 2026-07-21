El descanso ha sido un privilegio: la historia de las mujeres que nunca dejan de cuidar

Aunque la mayoría de las participantes pertenecía a los estratos uno y dos, las cuidadoras de Ciudad Bolívar enfrentaban condiciones mucho más adversas que las de Santa Fe y La Candelaria. /Universidad de los Andes. Foto: Universidad de los Andes.

Los científicos creen que los humanos son la única especie que ha desarrollado el cuidado cooperativo como una estrategia para enfrentar las enfermedades que los aquejan. Nos cuidamos cuando una simple gripa nos obliga a guardar reposo, cuando una cirugía nos deja dependientes o cuando un diagnóstico como el cáncer o la demencia transforma por completo nuestra vida cotidiana. Se cree que durante miles de años, ese cuidado (no solo el autocuidado, sino el que una persona brinda a otra) fue una de las características que permitieron al género...