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El descanso ha sido un privilegio: la historia de las mujeres que nunca dejan de cuidar

Investigadoras de la Universidad de los Andes se propusieron entender cómo estaba la salud mental y física de las personas que cuidan a sus familiares con demencia. Fueron a Ciudad Bolívar y a las localidades de Santa Fe y La Candelaria y dialogaron durante el último año con mujeres. Encontraron algo muy diferente a lo que sucede en otros países.

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Juan Diego Quiceno
Juan Diego Quiceno
22 de julio de 2026 - 12:51 a. m.
Aunque la mayoría de las participantes pertenecía a los estratos uno y dos, las cuidadoras de Ciudad Bolívar enfrentaban condiciones mucho más adversas que las de Santa Fe y La Candelaria. /Universidad de los Andes.
Aunque la mayoría de las participantes pertenecía a los estratos uno y dos, las cuidadoras de Ciudad Bolívar enfrentaban condiciones mucho más adversas que las de Santa Fe y La Candelaria. /Universidad de los Andes.
Foto: Universidad de los Andes.

Los científicos creen que los humanos son la única especie que ha desarrollado el cuidado cooperativo como una estrategia para enfrentar las enfermedades que los aquejan. Nos cuidamos cuando una simple gripa nos obliga a guardar reposo, cuando una cirugía nos deja dependientes o cuando un diagnóstico como el cáncer o la demencia transforma por completo nuestra vida cotidiana. Se cree que durante miles de años, ese cuidado (no solo el autocuidado, sino el que una persona brinda a otra) fue una de las características que permitieron al género...

Juan Diego Quiceno

Por Juan Diego Quiceno

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
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