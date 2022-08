El Espectador le explica en qué estamos en Colombia con la viruela del mono

Uno de los países más golpeados con esta enfermedad es Perú. EFE/ Paolo Aguilar Foto: EFE - Paolo Aguilar

Es miércoles, día de El Espectador le explica. Después de vivir una pandemia por cuenta del Covid-19, de cruzar por una infodemia digital que no para de enviar noticias, muchas de ellas falsas, imponiendo miedo y angustia; ahora surgen muchas preguntas sobre la llamada viruela símica o viruela del mono. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Es tan letal como el nuevo coronavirus y todas las variantes de las que hemos tenido que entender después de conocer las noticias que empezaron a llegar desde China cuando el mundo se detuvo? ¿Cómo nos podemos contagiar? ¿Qué medidas de prevención y precaución debemos tener en cuenta? ¿Lo que ya habíamos aprendido en materia de protección nos sirve para este nuevo virus? ¿Hay vacunas disponibles? Pues para responder estas y otras preguntas que han surgido, hablamos con el equipo de la redacción de Salud de El Espectador para que nos enviaran todos los contenidos que han desarrollado y con ellos explicar lo que está sucediendo con esta nueva enfermedad, pues ya se cuentan más de 580 casos en Colombia. Dejaremos todos los enlaces a continuación y recomendamos entrar a cada uno de ellos para conocer todos los detalles al respecto. Comencemos.

El 25 de mayo de 2022, cuando ya se escuchaban comentarios en las emisoras de radio y rodaba mucha información en redes sociales, Sergio Silva escribió un artículo que tituló “Lo que debe saber en caso de que la ‘viruela del mono’ llegue a Colombia”. En su entrada, hizo una interesante reflexión partiendo de los hechos: “Aunque no se ha confirmado la presencia de este virus en el país, no debería ser presa de pánico con los titulares de las próximas semanas. A diferencia del SARS-CoV-2, este organismo lo conocemos hace varias décadas y, aunque hay preguntas por resolver, también hay suficientes indicios para creer que no desatará otra pandemia”.