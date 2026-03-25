El Espectador le explica qué está pasando con las EPS en Colombia

La crisis del sistema de salud tiene a los pacientes pasando su peor momento. Foto: Katerine González Clavijo

Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Qué es lo que está pasando con las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia? Esa es la pregunta que nos hemos hecho miles en medio de un debate que tiene enfrentados a los representantes del Gobierno contra los líderes y lideresas de las distintas empresas que prestan esos servicios en el país. Cada lado de la discusión asegura tener la razón, sin embargo… ¿Quién queda en la mitad? Sí, todos los que somos usuarios, es decir, todos los que como cotizantes o beneficiarios estamos...