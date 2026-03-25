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El Espectador le explica qué está pasando con las EPS en Colombia

Mientras los opuestos no se pongan de acuerdo, los pacientes seguirán de pie en la puerta de “urgencias”.

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Edwin Bohórquez Aya
Edwin Bohórquez Aya
25 de marzo de 2026 - 08:00 p. m.
La crisis del sistema de salud tiene a los pacientes pasando su peor momento.
La crisis del sistema de salud tiene a los pacientes pasando su peor momento.
Foto: Katerine González Clavijo

Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Qué es lo que está pasando con las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia? Esa es la pregunta que nos hemos hecho miles en medio de un debate que tiene enfrentados a los representantes del Gobierno contra los líderes y lideresas de las distintas empresas que prestan esos servicios en el país. Cada lado de la discusión asegura tener la razón, sin embargo… ¿Quién queda en la mitad? Sí, todos los que somos usuarios, es decir, todos los que como cotizantes o beneficiarios estamos...

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
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