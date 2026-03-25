El Espectador le explica qué está pasando con las EPS en Colombia

La crisis del sistema de salud tiene a los pacientes pasando su peor momento.
Foto: Katerine González Clavijo
Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Qué es lo que está pasando con las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia? Esa es la pregunta que nos hemos hecho miles en medio de un debate que tiene enfrentados a los representantes del Gobierno contra los líderes y lideresas de las distintas empresas que prestan esos servicios en el país. Cada lado de la discusión asegura tener la razón, sin embargo… ¿Quién queda en la mitad? Sí, todos los que somos usuarios, es decir, todos los que como cotizantes o beneficiarios estamos...
Por Edwin Bohórquez Aya
Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
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