El Espectador le explica: qué ha pasado con la fiebre amarilla en Colombia

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, informó que se han confirmado 79 casos de fiebre amarilla en Colombia, con un saldo de 36 personas fallecidas. Es decir, un 43 % de mortalidad de los casos confirmados. Foto: Katerine González Clavijo

Es miércoles de El Espectador le explica. No sé si a ustedes les pasó, pero cuando volvimos a escuchar que se hablaba de fiebre amarilla en el país, de un brote, de una emergencia sanitaria, como que no se entendía bien si era grave, si eso está lejos o cerca de pasar donde vivimos y qué hay que hacer para cuidarse. Bueno, si ya tenían conocimiento, pueden compartir este boletín con personas que, como yo, no entendíamos muy bien la situación, pues en esta nueva entrega de El Espectador le explica hablaremos de lo que ha pasado en los últimos...