Glifosato es tóxico y causa daños oculares: Agencia Europea de Sustancias Químicas

Aún no existen estudios conclusivos sobre los efectos del glifosato sobre la salud humana.EFE/POLICIA NACIONAL/CREDITO OBLIGATORIO

Este martes la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA por sus siglas en inglés) dijo a través de un comunicado que: “Basado en una amplia revisión de la evidencia científica, el comité concluye nuevamente que clasificar el glifosato como cancerígeno no está justificado”. Así mismo, la Agencia considera que el herbicida debe mantener la clasificación como causante de daños oculares graves y tóxico para la vida acuática.

En marzo de 2015, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud clasificó al glifosato como “probablemente cancerígeno para los humanos”, categoría en la que también se incluye a las carnes rojas. El Centro indicó en ese año que “hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)”, basándose en evidencia de exposición a este herbicida de granjeros en Estados Unidos, Canadá y Suecia, aunque esto aún está en debate. Un estudio realizado en 2019 y publicado en Science Direct indicó que las personas con exposiciones particularmente altas a herbicidas a base de glifosato, por ejemplo, quienes los rocían, podrían tener un riesgo relativo 41 % mayor de desarrollar linfoma no Hodgkin. (También puede leer: No hay motivos para el pánico, reitera la OMS frente a la viruela del mono)

Sin embargo, no existe un consenso en la comunidad científico acerca de este tipo de hallazgos. Por ejemplo, el investigador de toxicología molecular Michael Davoren explicó al diario The Guardian que “la mayor parte del riesgo, como ocurre con cualquier cáncer, se seguirá debiendo a otros factores, incluidas, en parte, cadenas de mutaciones de ‘mala suerte’ en un determinado conjunto de células”.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés), por su parte, concluyó que “no es probable que el glifosato sea cancerígeno para los humanos. La EPA consideró un conjunto de datos significativamente más extenso y relevante que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC)”.

En 2019, el Ministerio de Salud de Colombia contrató a la Universidad de Córdoba para que realizara una evaluación de riesgo de la aspersión de glifosato en los 15 departamentos del país donde hay coca sembrada. La investigación que resultó concluyó que: “Aunque este herbicida puede ser levemente tóxico, dependiendo la exposición, la cantidad, la fórmula, el surfactante, el contacto, entre otros factores a largo plazo, según las características mencionadas, puede llegar a tener alto impacto para la salud”. (Le puede interesar: Colombia confirma el primer caso de hepatitis aguda de origen desconocido en niños)

El informe también concluyó que las condiciones ambientales o el lugar en donde cae la carga del herbicida influye en el comportamiento que después tiene la mezcla. Sin embargo, al igual que casi todos los estudios sobre el glifosato, no es conclusivo acerca de los efectos que podría tener sobre la salud humana.

👩‍⚕️ 📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador. ⚕️🩺