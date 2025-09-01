No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Salud
El Gobierno le lanza un salvavidas a los hospitales públicos

En el Hotel Tequendama, en Bogotá, en un evento al que el presidente Gustavo Petro nunca llegó, el Ministerio de Salud hizo un anuncio que los hospitales públicos del país estaban esperando: ahora tendrán más plata en sus cuentas y se las girarán con más regularidad.

Juan Diego Quiceno
01 de septiembre de 2025 - 11:00 p. m.
La primera fase del plan se concentrará en fortalecer la red pública de hospitales de primer nivel.
Foto: Secretaría de Salud

Este lunes, los hospitales públicos del país recibieron una noticia que llevaban esperando mucho tiempo: la promesa de más recursos. Al Salón Rojo del Hotel Tequendama, en pleno centro de Bogotá, llegaron alcaldes, senadores, funcionarios, interventores de EPS y, sobre todo, gerentes de hospitales públicos de todas las regiones de Colombia. La cita fue convocada por el Ministerio de Salud y la Presidencia de la República para socializar lo que denominaron un “plan de estabilización”, una estrategia que busca aliviar una crisis financiera que...

Juan Diego Quiceno

Juan Diego Quiceno

