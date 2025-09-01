El Gobierno le lanza un salvavidas a los hospitales públicos

La primera fase del plan se concentrará en fortalecer la red pública de hospitales de primer nivel. Foto: Secretaría de Salud

Este lunes, los hospitales públicos del país recibieron una noticia que llevaban esperando mucho tiempo: la promesa de más recursos. Al Salón Rojo del Hotel Tequendama, en pleno centro de Bogotá, llegaron alcaldes, senadores, funcionarios, interventores de EPS y, sobre todo, gerentes de hospitales públicos de todas las regiones de Colombia. La cita fue convocada por el Ministerio de Salud y la Presidencia de la República para socializar lo que denominaron un “plan de estabilización”, una estrategia que busca aliviar una crisis financiera que...