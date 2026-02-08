El gobierno quiere bajar en 5,7 % el precio de medicamentos, pero desató un intenso debate

Algunos medicamentos están regulados desde 2013 en Colombia. Un trino del presidente Petro desató la discusión para regular algunos más. Foto: pIXABAY

El pasado 23 de enero, el presidente Gustavo Petro publicó el siguiente mensaje en su cuenta de X: “Dada la revaluación del peso, las medicinas con componentes importados, que son todas, deben rebajar su precio en pesos. Cualquier cosa diferente es especulación. Espero que la instancia oficial de precios se reúna de inmediato para estudiar el efecto de la revaluación”.

No era un comentario al aire. Hoy en los pasillos del sector salud se comparte el borrador de una circular de control de precios de medicamentos que apunta, justamente, en esa...