Ya hay nueva Superintendente de Salud: María Andrea Godoy Casadiego

María Andrea Godoy, nueva Supersalud. Foto: Imagen tomada de la cuenta X de María Andrea Godoy

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Por medio de un decreto emitido este 25 de agosto, la ministra de Salud, Ana María Vesga, nombró, oficialmente, a la nueva superintendente de Salud: María Andrea Godoy Casadiego.

A partir de ahora, Godoy, exviceministra de Protección Social, liderará la entidad encargada de vigilar y controlar el sistema de salud del país.

Su nombramiento se da solo pocos días después de que la ministra posesionara a Mónica Rocío Lombana García como superintendente encargada.

Godoy Casadiego es abogada con maestría en Administración de Salud. Fue nombrada viceministra de Protección Social en 2020, durante el gobierno de Iván Duque. También pasó por la Supersalud en 2018 como asesora, según se lee en su hoja de vida pública.

La ahora superintendente también fue secretaria general y jurídica de Famisanar, entre 2010 y 2017; gerente de riesgos en EPS Sanitas entre 2009 y 2010, y gerente de operaciones allí mismo entre 2003 y 2008. También pasó por el área jurídica en Colsanitas Medicina Prepagada - Keralty.

Este nombramiento era muy esperado en el sector salud, en medio de la situación que atraviesan varias de las principales EPS del país. La nueva superintendente tendrá entre sus principales retos el seguimiento y la gestión de las EPS intervenidas por la entidad, que hoy concentran a más de la mitad de los afiliados al sistema de salud.

Distintos analistas han señalado que determinar cuál va a ser el futuro de esas entidades, estabilizarlas y evitar que las dificultades financieras y administrativas terminen afectando aún más la atención de los pacientes será una de las tareas centrales de su gestión. Esto implica no solo definir qué EPS tienen capacidad para continuar operando, sino también hacer seguimiento a las medidas adoptadas por la Superintendencia y garantizar que los recursos destinados a la atención en salud se traduzcan en servicios para sus afiliados.

La superintendencia en el gobierno Petro

La abogada llegará a reemplazar a Daniel Quintero Calle, quien asumió su cargo en la superintendencia en abril de este año. El exalcalde de Medellín fue nombrado en medio de críticas de diferentes entidades como la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas por no “contar con el perfil indicado para ocupar el cargo”.

Quintero fue el quinto superintendente de salud en el gobierno de Petro. El primero fue Ulahy Beltrán, médico cirujano y especialista en Gerencia de Servicios de Salud, con estudios en Seguridad Social.

En septiembre de 2023, Beltrán fue llamado a juicio disciplinario por la Procuraduría. El órgano de control le formuló pliego de cargos por presuntos hechos de corrupción, cuando era gerente del Hospital Universitario CARI, en Barranquilla. Estuvo en el cargo hasta febrero de 2024, cuando renunció a la entidad.

En ese momento llegó Luis Carlos Leal Angarita, médico especialista en cirugía general de la Universidad Nacional. En menos de dos meses después de haber asumido en el cargo, Leal ordenó la intervención de las dos EPS más grandes del país: Nueva EPS y Sanitas.

En octubre de 2024, casi siete meses después de haber llegado a la Supersalud, se conoció que Leal saldría de la entidad. Entre los motivos de su salida, según le contaron fuentes a este diario, se encontraba que el Gobierno no estaba satisfecho con los resultados de algunas de las intervenciones de las EPS.

En su remplazo llegó Giovanny Rubiano, médico cirujano general, especialista en Salud Familiar, especialista en Auditoría en Salud y en Gerencia de la Salud Pública. Durante su administración de Rubiano, la Corte Constitucional tumbó la intervención de la EPS Sanitas, y ordenó la intervención sobre Coosalud.

En octubre de 2025 se conoció que Rubiano había renunciado al cargo y días después se informó la llegada de Bernardo Armando Camacho, que solo estuvo hasta abril de 2026. En su carta de renuncia Camacho aseguró que su salida se debía a motivos que describió como estrictamente personales.

Ese mismo mes llegó Daniel Quintero.

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