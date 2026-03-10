El ICA confirma brote de influenza aviar en Meta: fue detectado en aves de traspatio

Hay que recordar que el mundo ha vivido durante los últimos años una expansión de la influenza aviar, con brotes reportados en de países de América, Europa, Asia y África. Foto: Getty Images/Science Photo Libra - KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) confirmó que está intentando controlar un brote de influenza aviar en el departamento del Meta, el primero que la entidad identifica durante el presente año. La autoridad explica que se trata de aves de traspatio ubicadas en un predio del municipio de Puerto Concordia.

Esto último es importante. Que sea en aves de traspatio indica que no se trata de una granja comercial o de producción industrial, sino de animales criados a pequeña escala para autoconsumo o manejo doméstico, lo que en principio reduce el riesgo de un impacto masivo en la cadena productiva avícola del país. Sin embargo, este tipo de criaderos suele tener mayor contacto con aves silvestres y menos medidas de bioseguridad, lo que puede facilitar la introducción y propagación del virus si no se controla oportunamente. Por eso el ICA activó medidas sanitarias en la zona.

El ICA informó que dispuso el despliegue en la región de un equipo técnico especializado, conformado por profesionales en epidemiología veterinaria, sanidad aviar y extensión agropecuaria, quienes actualmente lideran las actividades de investigación epidemiológica, toma de muestras, seguimiento a predios en riesgo y acompañamiento técnico a los productores avícolas del departamento. Las actividades se desarrollan en articulación con autoridades locales, gremios del sector avícola y demás actores del sistema sanitario.

“Es importante señalar que este brote no representa riesgo para la producción nacional por lo que no se compromete el consumo de huevo y carne de pollo en el país”, refirma la entidad en una nota de prensa. Por ende, el país mantiene su autodeclaración como territorio libre de Influenza Aviar Altamente Patógena.

Hay que recordar que el mundo ha vivido durante los últimos años una expansión de la influenza aviar, con brotes reportados en de países de América, Europa, Asia y África. Esta situación ha obligado al sacrificio de millones de aves de corral y ha generado afectaciones en la producción avícola y en los precios de alimentos en varias regiones. No solo eso: también se han reportado infecciones en otros animales silvestres y mamíferos, lo que ha inquietado a las autoridades y a la comunidad científica por la capacidad del virus para adaptarse a nuevas especies.

