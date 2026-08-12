El Invima tiene nueva directora: De la Espriella designó a Sindy Pulgarín

Sindy Pulgarín. Foto: Cortesía

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Sindy Pahola Pulgarin Madrigal será la nueva directora del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), entidad encargada de la inspección, control y vigilancia de alimentos, medicamentos, cosméticos, dispositivos médicos y otros productos de consumo humano en Colombia.

La nueva directora del instituto se venía desempeñando como gerente de Investigación Clínica para el Grupo AUNA, una multinacional que ofrece servicios médicos integrales y cuenta con una red de clínicas, centros médicos y planes de salud en Perú, Colombia y México.

Pulgarín es bacterióloga y laborista clínica del Colegio Mayor de Antioquia. Además de esto, cuenta con un diplomado de la Universidad del Bosque en Investigación Clínica enfocado en metodología de investigación y métodos cuantitativos. También realizó estudios en Regulación Sanitaria de Productos Biológicos y Biotecnológicos en la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La nueva cabeza de la entidad ya cuenta con una larga experiencia en la entidad, al ser la portavoz del Invima durante la pandemia del covid-19. Además, entre agosto de 2019 y febrero de 2024, fue la coordinadora del Grupo de Investigación Clínica del instituto. En total, cuenta con más de cuatro años de experiencia en el Invima, en áreas relacionadas con investigación clínica; también ejerció como directora técnica encargada de Medicamentos y Productos Biológicos.

Durante su paso por el instituto, además, lideró iniciativas como la implementación del protocolo en línea que eliminó el uso del papel en la evaluación de estudios clínicos. También estuvo al frente de la puesta en marcha de la plataforma VigiFlow para fortalecer la vigilancia de eventos adversos, la racionalización de trámites regulatorios, la estrategia para superar el represamiento histórico de registros sanitarios y la implementación de proyectos normativos como el Registro Sanitario Indefinido y el Decreto 334.

Pulgarín también ocupó varios cargos en instituciones del sector salud, como el Hospital General de Medellín, el Hospital Octavio Linares, y también fue asistente de investigación en la Universidad Pontificia Bolivariana, en la fase clínica en humanos de un estudio de transmisión de hepatitis E de cerdos a humanos.

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