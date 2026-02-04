El libro de una médica estadounidense que explica a fondo “la revolución Ozempic”

La doctora Alexandra Sowa es considerada pionera en el campo de la medicina de la obesidad. Tiene grados en Medicina interna y Medicina de la obesidad, y es profesora clínica en la facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York (NYU). En consultada para estos temas por influyentes medios de comunicación, como CNN, CBS News y The New York Times, y sus escritos han aparecido en prestigiosas publicaciones como The Atlantic y NPR. Foto: https://alexandrasowamd.com

Introducción

Por qué sientes que los médicos te han fallado

Cuando decidí empezar a formarme en la especialización de medicina de la obesidad, hubo colegas que se extrañaron. Comentaban cosas como: «Pero ¿por qué? Yo odio tratar a esa gente». Por «esa gente» se referían a personas con obesidad, situación que afecta a alrededor del 43 % de la población estadounidense. (