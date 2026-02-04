Logo El Espectador
Salud
El libro de una médica estadounidense que explica a fondo “la revolución Ozempic”

Fragmento de “La revolución Ozempic. Una guía completa sobre los fármacos para adelgazar”, libro de la médica experta en obesidad Alexandra Sowa, recién publicado en Colombia con el sello editorial Grijalbo.

Alexandra Sowa * / Especial para El Espectador
04 de febrero de 2026 - 04:00 p. m.
La doctora Alexandra Sowa es considerada pionera en el campo de la medicina de la obesidad. Tiene grados en Medicina interna y Medicina de la obesidad, y es profesora clínica en la facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York (NYU). En consultada para estos temas por influyentes medios de comunicación, como CNN, CBS News y The New York Times, y sus escritos han aparecido en prestigiosas publicaciones como The Atlantic y NPR.
Introducción

Por qué sientes que los médicos te han fallado

Cuando decidí empezar a formarme en la especialización de medicina de la obesidad, hubo colegas que se extrañaron. Comentaban cosas como: «Pero ¿por qué? Yo odio tratar a esa gente». Por «esa gente» se referían a personas con obesidad, situación que afecta a alrededor del 43 % de la población estadounidense. (

