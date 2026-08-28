El nuevo proyecto de presupuesto para 2027 recorta los recursos para inversión en salud

El proyecto de presupuesto de 2027 plantea un aumento en los recursos de la Nación, pero una reducción en el presupuesto del Ministerio de Salud, especialmente en inversión. Foto: Getty Images - zhuweiyi49

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella y su ministro de Hacienda, Miguel Gómez, presentaron un proyecto de presupuesto general para 2027 que sorprendió al país. El documento plantea un monto de COP 634,95 billones para la vigencia fiscal de 2027, COP 59,2 billones más que los COP 575,7 billones que había solicitado el gobierno de Petro.

El actual gobierno justifica el aumento con un supuesto “sinceramiento” de las cifras, sugiriendo que el proyecto que presentó la administración Petro no reflejaba de manera realista las necesidades de gasto del Estado ni los compromisos que tendría que asumir el próximo gobierno. En todo caso, y con las cifras actuales, el país enfrentaría un déficit fiscal total de 9,4% del PIB para 2027, frente al 6,7% que había calculado el anterior ministro de Hacienda, Germán Ávila. Aunque el proyecto apenas fue presentado al Congreso de la República y se auguran desde ya largas discusiones alrededor de estas cifras, vale la pena mirar cómo se plantea el presupuesto del sector salud para el próximo año.

Hay que recordar que las finanzas del sistema de salud son uno de los grandes retos que enfrenta Abelardo de la Espriella. El sistema arrastra un déficit que, según algunos estimativos, podría superar los COP 30 billones, una situación que lo ha sumido en una de las crisis más profundas de los últimos años. ¿Cómo están las cifras para 2027?

El proyecto de De la Espriella destina COP 77,06 billones al Ministerio de Salud y Protección Social, una cifra que, aunque puede parecer enorme, es COP 141.214 millones menor que la contemplada en el proyecto que había presentado el gobierno de Gustavo Petro. Es decir, en un presupuesto general de la Nación que creció, los recursos para el Ministerio de Salud, en términos nominales, se redujeron ligeramente. La diferencia está, principalmente, en la inversión. El presupuesto de funcionamiento del Ministerio aumenta en COP 12.549 millones, pero los recursos de inversión disminuyen en COP 153.763 millones.

Buena parte de ese recorte se concentra en tres programas: salud pública pierde COP 50.000 millones, con una reducción de los recursos para acciones de promoción y prevención de enfermedades; aseguramiento en salud, otros COP 50.000 millones, destinados según el documento a ampliar la capacidad de servicios integrales; y fortalecimiento institucional, COP 53.763 millones, un recorte del 50% en los recursos para apoyo logístico y administrativo. Todo esto en comparación con el anterior proyecto.

¿Tiene esto algo que ver con la UPC, la plata que las EPS reciben para garantizar el acceso a la salud de los colombianos? No precisamente. La UPC está en otra parte del presupuesto. Para 2027, el presupuesto contempla recursos para garantizar el aseguramiento de 50,7 millones de afiliados: 27,3 millones pertenecientes al régimen subsidiado y 23,4 millones al contributivo. En total, si se tienen en cuenta las distintas fuentes de financiación, el proyecto contempla alrededor de COP 72,4 billones para el aseguramiento. De ese monto, la Nación aportaría directamente cerca de COP 49,9 billones, sin contar los recursos que llegan a través del Sistema General de Participaciones (SGP).

Ahora bien, respecto al presupuesto con el que contó el país en 2026, aprobado por la entonces administración de Petro, las cuentas son distintas. Si se compara lo aprobado para este año con lo que propone el nuevo gobierno para 2027, el presupuesto del Ministerio de Salud sí aumenta, pero el crecimiento se concentra en los gastos de funcionamiento y no en la inversión. El presupuesto total de Minsalud pasaría de COP 75,91 billones en 2026 a COP 77,06 billones en 2027, un aumento de COP 1,15 billones (1,52%). Sin embargo, los gastos de funcionamiento crecen en COP 1,69 billones, mientras que la inversión cae en COP 543.066 millones, un recorte de casi 25%.

La diferencia se vuelve todavía más interesante cuando se mira qué ocurre dentro de esa inversión. Salud pública es el único de los tres grandes programas que aumenta sus recursos: pasa de COP 606.027 millones en 2026 a COP 685.873 millones en 2027, es decir, unos COP 79.845 millones más. En cambio, el programa de aseguramiento y prestación integral de servicios pierde COP 542.745 millones, mientras que el rubro de fortalecimiento institucional pierde otros COP 80.167 millones.

Las otras cuentas de salud: qué sube y qué baja frente a 2026

La fotografía cambia cuando se compara el presupuesto que cada entidad tuvo aprobado para 2026 con los recursos que el nuevo gobierno propone para 2027. En este caso, los resultados son mixtos: mientras el Instituto Nacional de Salud tendría un aumento moderado en su presupuesto total, la Superintendencia Nacional de Salud tendría menos recursos y otras entidades prácticamente mantendrían sus presupuestos.

El Instituto Nacional de Salud (INS) tendría en 2027 un presupuesto total de COP 127.576 millones, frente a los COP 121.331 millones que tuvo aprobados en 2026. Esto representa un aumento de COP 6.244 millones, equivalente a 5,14%. Sin embargo, si se mira exclusivamente el aporte de la Nación, la tendencia es distinta: este pasa de COP 91.041 millones en 2026 a COP 86.810 millones en 2027, una reducción de COP 4.231 millones, equivalente a 4,65%. La diferencia se explica por la composición de los recursos. El aporte nacional destinado al funcionamiento del INS pasa de COP 59.541 millones a COP 59.030 millones, una reducción de COP 511 millones. En inversión, el aporte de la Nación también disminuye: pasa de COP 31.500 millones en 2026 a COP 27.780 millones en 2027.

La Superintendencia Nacional de Salud, en cambio, tendría menos recursos. Su presupuesto pasaría de COP 562.735 millones en 2026 a COP 514.008 millones en 2027, una reducción de COP 48.727 millones, equivalente a 8,66%. Aunque los gastos de funcionamiento aumentan de COP 270.486 millones a COP 296.784 millones, la inversión cae de COP 292.248 millones a COP 217.224 millones, es decir, COP 75.024 millones menos. El Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales tendría en 2027 un presupuesto de COP 969.707 millones. Frente al proyecto anterior para ese mismo año, que contemplaba COP 970.251 millones, son COP 544 millones menos.

El ajuste se concentra en la inversión, que pasa de COP 2.000 millones a COP 1.000 millones, mientras el funcionamiento aumenta en COP 456 millones.

Por su parte, el Invima mantiene exactamente el mismo presupuesto en las dos versiones del proyecto de 2027: COP 387.180 millones, de los cuales COP 224.525 millones corresponden a funcionamiento y COP 162.655 millones a inversión.

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