Salud
El plan del Minsalud para que la flor de cannabis se venda en las droguerías

El Ministerio de Salud prepara un decreto que permitiría vender flor de cannabis bajo fórmula médica. Aunque aún está en borrador, la posibilidad ya despierta un intenso debate.

Juan Diego Quiceno
17 de agosto de 2025 - 02:00 p. m.
Al igual que con el tabaco, la quema de la materia vegetal genera químicos como el benceno y el tolueno, que irritan las vías respiratorias y pueden ser nocivos para los pulmones. Foto Óscar Pérez
Al igual que con el tabaco, la quema de la materia vegetal genera químicos como el benceno y el tolueno, que irritan las vías respiratorias y pueden ser nocivos para los pulmones. Foto Óscar Pérez
Foto: @oscarperez - OSCAR_PEREZ

Casi diez años después de que Colombia se uniera al grupo de países que permiten el uso de cannabis con fines medicinales, el Gobierno se prepara para dar un nuevo salto. El Ministerio de Salud de Guillermo Alfonso Jaramillo trabaja en un decreto que autorizaría la cosecha y venta de la flor de cannabis como producto terminado y bajo prescripción médica. La propuesta, que busca que en un futuro no muy lejano un paciente la pueda adquirir en una droguería, entusiasma a algunos que la ven como una nueva herramienta terapéutica,...

Juan Diego Quiceno

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
German Cardona(06621)Hace 4 minutos
El principal obstáculo que ha tenido el uso medicinal del cannabis es el enfoque político que hasta ahora ha logrado imponer la creencia que al permitir la prescripción medica del medicamento elaborado de acuerdo con los estándares existentes para producir un medicamento eficaz y seguro para una serie de patologías este medicamento pueda generar un problema de uso indebido o efectos adversos los cuales de por si todos lis farmacos los pueden generar ya sea por exceso o por efecto en su consumo.
