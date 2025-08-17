El plan del Minsalud para que la flor de cannabis se venda en las droguerías

Al igual que con el tabaco, la quema de la materia vegetal genera químicos como el benceno y el tolueno, que irritan las vías respiratorias y pueden ser nocivos para los pulmones. Foto Óscar Pérez Foto: @oscarperez - OSCAR_PEREZ

Casi diez años después de que Colombia se uniera al grupo de países que permiten el uso de cannabis con fines medicinales, el Gobierno se prepara para dar un nuevo salto. El Ministerio de Salud de Guillermo Alfonso Jaramillo trabaja en un decreto que autorizaría la cosecha y venta de la flor de cannabis como producto terminado y bajo prescripción médica. La propuesta, que busca que en un futuro no muy lejano un paciente la pueda adquirir en una droguería, entusiasma a algunos que la ven como una nueva herramienta terapéutica,...