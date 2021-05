El plasma de pacientes convalecientes aún no muestra resultados significativos

Un nuevo estudio publicado por la revista médica The New England Journal of Medicine demostró que el tratamiento con plasma de pacientes convalecientes para contrarrestar los efectos del Covid-19 no presenta resultados significativos.

Desde que inició la pandemia por Covid-19 en Colombia, diferentes instituciones como el Ministerio de Salud y el Distrito de Bogotá, han solicitado que personas que se hayan recuperado de coronavirus donen su plasma para realizar estudios clínicos que comprueben (o no) la eficacia del plasma de paciente recuperado para el tratamiento de pacientes con la enfermedad.

La solicitud que no solo ha tenido lugar en el país, ha suscitado diversas reacciones en el mundo científico pues para agosto de este año de los más de 100 estudios clínicos que se adelantaban en todo el mundo para determinar si es una terapia idónea, ninguna había superado la fase III (la última antes de que un medicamento o terapia se pueda producir y distribuir sin riesgos adicionales para la salud humana).

Un estudio publicado este martes en la revista médica “The new england jornal of medicine” reveló nueva información acerca del cuestionado procedimiento para tratar la enfermedad que ya ha causado más de 1′400.000 muertes en el mundo.

Según el documento, el estudio fue realizado en 333 personas, de los cuales el 228 recibieron plasma de pacientes convalecientes y 105 fueron intervenidos con un placebo, los investigadores concluyeron que no se observaron diferencias significativas en el estado clínico o la mortalidad general entre los pacientes tratados con plasma de convalecencia y los que recibieron placebo.

Los eventos adversos fueron similares en los dos grupos y la mortalidad fue del 10,96% en el grupo de plasma convaleciente y el 11,43% en el grupo de placebo.