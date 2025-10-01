El proyecto que buscó reducir los embarazos adolescentes en La Guajira

Imagen de referencia. Según cifras de Profamilia, hasta agosto de 2024 —año en que finalizó Valiente— más de tres mil personas en Uribia habían participado en sus procesos de educación sexual, de las cuales el 59 % fueron mujeres.

La capital indígena de Colombia, Uribia —en La Guajira–, es uno de los municipios a nivel nacional que enfrenta mayores niveles de embarazos tempranos y violencias de género. Para hacerse una idea, según el Dane, en 2019 registró 5,1 nacimientos por cada 1.000 niñas entre los 10 y 14 años, una cifra especialmente alarmante si se tiene en cuenta que, de acuerdo al Código Penal colombiano, todo embarazo en menores de 14 años constituye violencia sexual. En ese contexto, y también durante 2019, comenzó en el municipio el proyecto Valiente con un...