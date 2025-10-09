El psiquiatra que ayuda a otros psiquiatras con su salud mental

Michael F- Myers es uno de los psiquiatras más reconocidos en el gremio por hablar de salud mental. Foto: Pontificia Universidad Javeriana

Cuando tenía 19 años y estudiaba medicina, el canadiense Michael F. Myers enfrentó una pérdida que marcaría el rumbo de su vida profesional: uno de sus compañeros de clase murió por suicidio. “Siempre lo veía trabajando desde su escritorio. Incluso después de su muerte, me parecía verlo ahí. Su fallecimiento me impactó profundamente, sobre todo porque yo fui la última persona en verlo con vida. Al día siguiente informé a mis compañeros de clase, pero nadie en la facultad nos ofreció apoyo ni acompañamiento. Simplemente seguimos con las clases...