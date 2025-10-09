Logo El Espectador
El psiquiatra que ayuda a otros psiquiatras con su salud mental

El psiquiatra Michael F. Myers lleva más de tres décadas escuchando a quienes, en teoría, deberían tener todas las respuestas: los médicos. En su consulta en Nueva York ha atendido a psiquiatras, anestesiólogos y cirujanos que llegan en silencio, a veces después de años de automedicación, consumo de alcohol o crisis invisibles. El Espectador habló con Myers sobre cómo ha sido acompañar a quienes cuidan la mente de los demás.

Luisa Fernanda Orozco
09 de octubre de 2025 - 11:00 p. m.
Michael F- Myers es uno de los psiquiatras más reconocidos en el gremio por hablar de salud mental.
Cuando tenía 19 años y estudiaba medicina, el canadiense Michael F. Myers enfrentó una pérdida que marcaría el rumbo de su vida profesional: uno de sus compañeros de clase murió por suicidio. “Siempre lo veía trabajando desde su escritorio. Incluso después de su muerte, me parecía verlo ahí. Su fallecimiento me impactó profundamente, sobre todo porque yo fui la última persona en verlo con vida. Al día siguiente informé a mis compañeros de clase, pero nadie en la facultad nos ofreció apoyo ni acompañamiento. Simplemente seguimos con las clases...

Jorge López(60581)Hace 1 hora
Esto es clave, los psiquiatras deben tener su mente hecha un puré
