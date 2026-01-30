El rechazo a la idea del Minsalud de excluir a algunas madres como donantes de leche materna

En Colombia hay 15 bancos de leche en funcionamiento. Foto: Subred Suroccidente E.S.E.

Cuando Valentina Jurado perdió a su hija, Amara, con solo 37 días de nacida, lo último que imaginó es que iba a seguir lactando durante un año. Desde el primer momento, su cuerpo empezó a producir más leche de la que Amara consumía, y para evitar una mastitis, una inflamación dolorosa que ocurre frecuentemente durante la lactancia cuando la leche se acumula, decidió extraer el líquido que quedaba. Así empezó a construir su propio banco de leche, con casi 80 onzas diarias, una cantidad alta si se tiene en cuenta que un bebé recién nacido puede consumir 36 onzas, si toma tres onzas cada dos horas.

Cuando Amara falleció, Jurado tenía dos congeladores llenos de leche materna. “Ahí fue cuando pregunté si le servía a alguien más y escuché por primera vez de los bancos de leche”, recuerda la madre. En medio de su duelo, entregó su banco al Hospital Universitario del Valle, y durante el proceso, se enteró de que la leche de Amara iba a ser entregada a otros bebés con enfermedades que les imposibilitaba ser alimentados de manera suficiente por su progenitora, —como aquellos con bajo peso o prematuros—; o que están hospitalizados, o que sus madres no los pueden amamantar por condiciones patológicas de ellas o porque fallecieron.

Enterarse de eso, hizo que Jurado tomara la decisión de seguir extrayéndose y donando la leche hasta que su cuerpo lo permitiera, pese a no tener a Amara en sus brazos. Esa fue la manera en la que decidió “resignificar” su dolor. “Fue la única motivación que tuve durante varios meses. Era la única razón por la que me paraba de la cama”, menciona.

Sin embargo, casos como el de Jurado podrían volverse parte del pasado. A mediados de enero, el Ministerio de Salud publicó un proyecto de resolución donde establece los lineamientos técnicos para la estrategia de Bancos de Leche Humana en Colombia. En este documento, que está abierto a comentarios hasta el 31 de enero, la cartera señala textualmente que: “No serán incluidas como donantes en la estrategia, aquellas mujeres en etapa de lactancia que han perdido a su hijo (a)”. No da más detalles, ni razones, ni explicación para esa exclusión.

Para Jurado, esta es “una decisión arbitraria, contraria a la ley y a cualquier principio de autonomía”. Pero no es la única que piensa así. Ángela María Muñoz, abogada y directora de la JIC Fundación, quien trabaja apoyando a madres en duelo gestacional o perinatal, también cree que los lineamientos propuestos por el Minsalud “son absolutamente excluyentes y discriminatorios”, y además, “representan un retroceso”, ¿por qué?

Una historia que comenzó hace más de una década

Los bancos de leche en Colombia no son un tema nuevo. En 2011, se inauguraron oficialmente los primeros dos: uno, en el Hospital Federico Lleras Acosta, en Ibagué, y otro en el Hospital San Rafael de Fusagasugá. Hasta el año pasado, había 15 bancos de leche funcionando en ciudades como Medellín, Pasto, Bogotá, Popayán, Santa Marta, Barranquilla, Cúcuta, Cali, Neiva, y en otros municipios de Cundinamarca.

“Son espacios de esperanza y cuidado”, describe Ruth Margarita Fernández, líder de Nutrición de la Subred Sur Occidente E.S.E., la entidad que maneja el único banco de leche de Bogotá, ubicado en el Hospital de Kennedy. “Cada frasco de leche garantiza que estos pequeños tengan acceso a un alimento seguro, nutritivo y lleno de vida”, agrega.

En el Hospital de Kennedy el año pasado, por ejemplo, se beneficiaron 657 bebés con los más de 900 litros de leche donada. El Hospital General de Medellín, donde el banco de leche ya lleva once años, también recibe grandes cantidades: 950 litros recogidos a domicilio, de las madres que se extraen desde casa, y 800 litros de leche recolectada dentro del hospital, que el año pasado, beneficiaron a 1.120 bebés.

“La leche se recoge, se procesa, pasa por una etapa de control de calidad, que incluye entre otras pruebas, hacer una pasteurización para garantizar la inocuidad del producto sin sacrificar la calidad nutricional. Finalmente se distribuye, por el momento, dentro del hospital”, explica Neyla Rosa Mazo Calle, coordinadora del Banco del Leche Humana del Hospital General de Medellín.

En términos generales, toda mamá sana puede ser donante de leche. Solo debe cumplir con unos requisitos, como unos exámenes médicos previos, y asegurar primero la alimentación de su hijo o hija. Así funciona en todos los bancos del país, y el médico tratante debe informarle de la posibilidad de donar, y no solo darle la opción de suprimir la producción de leche a través de medicamentos, como ocurre en la mayoría de los casos.

Sin embargo, en los lineamientos que publicó el Ministerio de Salud se agregó un criterio de inclusión que también genera preocupación: que cuente con el apoyo y acompañamiento de su pareja y/o grupo familiar. Acá la pregunta que surge entonces es, ¿una mujer que está sola no puede donar leche, aún si asegura la alimentación de su bebé, está en óptimas condiciones de salud y quiere hacerlo?

Lineamientos contrarios a la ley

El documento del Minsalud responde a uno de los artículos de la Ley 2361 de 2024, que corresponde a la política pública de lactancia materna, alimentación complementaria, y la promoción de bancos de leche humana.

El artículo 5 dice que el ministerio debe determinar, entre otras cosas, los criterios de exclusión para la donación, los beneficiarios, el manual de buenas prácticas, y los lineamientos para facilitar la donación de leche materna en casos de pérdida gestacional o duelo perinatal. “Es decir, que el ministerio debía reglamentar, diciendo cómo pueden hacerlo, facilitando el proceso, pero lo que hacen (con el proyecto de resolución) es prohibirlo”, dice Ángela Muñoz, de la JIC Fundación.

Los lineamientos, agrega Muñoz, también están en contra de otra ley, la 2310 de 2023, conocida como la ley de Brazos Vacíos, que ordena la expedición de un lineamiento técnico para la atención integral y el cuidado de la salud mental de la mujer y la familia en casos de duelo. En esa se menciona que la madre tiene derecho a recibir información veraz durante la atención hospitalaria, “incluido lo referente al proceso de lactancia en duelo”, se lee.

Aunque tratamos de hablar con el Ministerio de Salud para conocer las razones por las que no se tendrían en cuenta a las madres en duelo para la donación de leche materna, al cierre de esta edición no recibimos respuesta.

“Me duele que, quizá por un “vacío legal”, haya podido disfrutar de un derecho, que ahora se le esté negando a otras mujeres”, dice Valentina Jurado. “No es que el Ministerio tenga que obligar a una mujer a donar leche, sino que debe ser una opción como las demás”, agrega.

Diferentes estudios han encontrado que la donación de leche en periodo de duelo puede traer beneficios para la madre. En julio del año pasado, por ejemplo, la Revista Española de Enfermería de Salud Mental publicó un artículo que revisó 14 estudios con el fin de determinar si donar leche materna tiene beneficios sobre la salud mental de las madres que han sufrido una pérdida perinatal. Entre sus resultados encontró que, si bien este proceso por sí solo no hará desaparecer el dolor de una madre, “sí tiene el potencial de proporcionar protección contra los trastornos del estado de ánimo posparto”.

La Asociación Colombiana de Psiquiatría también destaca que la evidencia científica ha demostrado que, “para algunas mujeres que enfrentan una pérdida perinatal, la extracción y donación de leche puede otorgar sentido y propósito, favoreciendo una recuperación emocional más activa”, como en el caso de Valentina Jurado.

A esto se suma que la leche de estas madres no pierde sus propiedades. “Durante nueve meses el cuerpo se preparó para producir leche materna y darla al bebé, y aunque desafortunadamente la gestación no culminó felizmente, la leche tiene las mismas características. La única condición especial que tienen estas mamás es el duelo por el que están pasando”, señala Ruth Fernández, del banco de leche de Bogotá.

