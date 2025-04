El sistema de salud de Colombia no entiende a sus pacientes sordos

A partir de esta experiencia de investigación nació la exposición fotográfica “Capturando lo Invisible”. Allí, se buscaba entender cómo las personas sordas conceptualizan la salud, revelando significados que a menudo pasan desapercibidos. /Cortesía. Foto: Cortesía

“Iba al médico con mi mamá. Y cuando cumplí 21 años, pensé: ya soy mayor. Una vez fui a una cita y, estando frente al médico, mi mamá empezó a hablar por mí. Le decía al médico que yo tenía esto, que sentía aquello. Y yo no entendía por qué estaba haciendo eso. Me estaba ignorando. La paciente era yo, pero era ella quien hablaba y tomaba decisiones en mi lugar. No está bien que yo tenga que ir con mi mamá, porque ella va a mediar según lo que ella considera, no según lo que yo pienso o siento. No me tienen en cuenta”.

Francy es estudiante de...