El terremoto golpeó la red hospitalaria: cierres, traslados y servicios al límite

Equipos de rescate, Policía y voluntarios trabajan durante la noche en el parque La Libertad de Pereira, en la Carrera 8 con Calle 13. Allí colapsó un edificio residencial de cuatro pisos, una droguería y una panadería. /Mauricio Alvarado Foto: Mauricio Alvarado

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Colombia amanece estremecida, atendiendo a los centenares de heridos, buscando a los desaparecidos, adelantando labores de rescate y acompañando a las familias que lo han perdido todo. El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste del país el lunes a las 7:34 de la mañana es el más grave que ha vivido Colombia en la última década y dejó a su paso una emergencia que apenas comienza a dimensionarse.

Ahora, mientras continúa la atención de las víctimas, mantener en funcionamiento la red de servicios de salud es un objetivo en todas las ciudades. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), después de un terremoto, la respuesta no puede limitarse a atender a los heridos. Los hospitales y demás servicios deben poder seguir funcionando en medio de posibles daños en la infraestructura, cortes de agua o electricidad, dificultades de comunicación y un aumento repentino de pacientes. La OMS plantea que debe funcionar toda una red que incluya centros de atención primaria, laboratorios, bancos de sangre, farmacias y servicios de emergencia, con mecanismos para redistribuir pacientes y capacidad cuando algún establecimiento quede fuera de servicio.

La red de Cali ya está estabilizada

En Cali, la red hospitalaria se encuentra en alerta roja y opera a máxima capacidad tras el terremoto. Hasta el momento, 883 personas han sido atendidas en las instituciones de salud de la ciudad, según informó el secretario de Salud, Germán Escobar.

Tres instituciones tuvieron que realizar cierres totales como consecuencia de la emergencia, por lo que sus pacientes fueron derivados a sedes alternas. La situación es especialmente compleja en los servicios de cuidado crítico, que concentran buena parte de la presión sobre la capacidad instalada. Ante este escenario, la Secretaría de Salud está coordinando la disponibilidad y asignación de camas de UCI y cuidados intermedios a través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. Las IPS deben mantener actualizado el reporte de las camas disponibles en los servicios habilitados y coordinar con el CRUE la asignación de aquellas destinadas a pacientes derivados por la emergencia. La autoridad sanitaria, además, podrá verificar los planes hospitalarios de emergencia, los planes de contingencia y las condiciones en que los prestadores están respondiendo al evento.

Entre las instituciones que han recibido pacientes está la Fundación Valle del Lili, una de las más importantes de alta complejidad del departamento, que reportó 149 personas atendidas por la emergencia: 95 adultos y 54 niños. La institución informó que sus equipos médicos y asistenciales continúan atendiendo a los pacientes y haciendo seguimiento a su evolución. Su infraestructura permanece estable y segura para la atención, aunque se identificaron afectaciones menores de carácter no estructural que no representan un riesgo para la operación y cuya reparación comenzará en los próximos días.

Escobar aseguró además que la red de Cali se encuentra estabilizada, aunque trabajando a máxima capacidad, y destacó el ofrecimiento de ayuda de otras ciudades y del sector privado. Según el secretario, desde Bogotá y otras partes del país como Medellín, clínicas y hospitales han puesto a disposición su capacidad para apoyar la atención de la emergencia. La prioridad ahora, dijo, es mantener funcionando la red, redistribuir a los pacientes de las instituciones que tuvieron que cerrar y garantizar, especialmente, la disponibilidad de servicios de cuidado crítico mientras continúa la atención de los afectados.

En Pereira hacen balance del desastre

En Pereira, la emergencia también golpeó con fuerza la infraestructura sanitaria. Fuentes consultadas explicaron que las tres unidades intermedias de la ESE Salud Pereira presentan afectaciones, aunque la más grave es la de San Joaquín, que quedó prácticamente en ruinas. Allí colapsó toda el área de consulta externa y las autoridades adelantan un informe para establecer el alcance de los daños. La situación también obligó a la ESE a respaldar la atención de pacientes de una clínica vecina, Noé, ubicada donde funcionaba la antigua Clínica Saludcoop y que resultó gravemente afectada.

Parte de sus pacientes fueron trasladados a un área de expansión de consulta externa de la ESE, donde están siendo atendidos pacientes ambulatorios y de menor gravedad, pero también personas que requieren ventilación mecánica.

Pereira y Dosquebradas también reportan daños en varias instituciones y la Gobernación de Risaralda declaró la alerta roja hospitalaria para toda la red pública y privada del departamento. De acuerdo con la información disponible, por lo menos dos hospitales y otros sectores de instituciones de salud tuvieron que cerrar servicios por las afectaciones sufridas en sus instalaciones. Los equipos técnicos continúan evaluando la infraestructura para determinar qué áreas pueden seguir funcionando , mientras la alerta busca concentrar la capacidad hospitalaria disponible en la atención de urgencias.

La afectación de la infraestructura ocurre mientras la ciudad sigue recibiendo heridos y atendiendo a pacientes con otras enfermedades, lo que aumenta la presión sobre los centros que permanecen habilitados. Por eso, desde la ESE Salud Pereira están pidiendo al Gobierno Nacional recursos para sostener la operación y avanzar en la recuperación de la infraestructura afectada. La magnitud de la emergencia también se refleja en el balance del Puesto de Mando Unificado: 66 personas fallecidas, 11 desaparecidas, 53 atrapadas y 58 estructuras colapsadas, según el reporte entregado por la Alcaldía de Pereira.

En esta ciudad del Eje Cafetero, además, los servicios públicos aún no se han restablecido completamente, lo que ha obligado a varios centros asistenciales a operar con sus propios recursos de contingencia. Hospitales como el Santa Mónica de Dosquebradas y otras instituciones han tenido que funcionar con plantas eléctricas para mantener activos servicios esenciales y garantizar la atención de los pacientes, en medio de una emergencia que ya tiene a la red hospitalaria del departamento trabajando bajo alerta roja.

El Gobierno Nacional anunció varias medidas para apoyar la respuesta. Llegaron 95 bomberos de distintas regiones del país y se esperaba la llegada de otros 65 rescatistas especializados, además de dos pelotones del Ejército y 57 policías especializados en rescate con perros. Para el sector salud, se gestionan plantas eléctricas para apoyar a la red privada de hospitales y se anunció la llegada de un hospital de campaña con 28 camas. También se dispuso un camión refrigerado para atender el colapso de la morgue.

Paralelamente, cinco ingenieros estructuralistas evaluarán los daños en la infraestructura pública y se adelantan gestiones para recuperar las comunicaciones celulares y poner nuevamente en funcionamiento la torre de control del aeropuerto Matecaña, cuya pista, según el reporte oficial, no presenta inconvenientes.

En Chocó la información apenas va surgiendo

En Chocó, la emergencia deja hasta el momento 13 personas fallecidas, según informó la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, quien expresó su solidaridad con las familias de las víctimas. Entre los fallecidos está el hijo del alcalde de Bahía Solano.

Mientras continúan las labores de atención tras el sismo, el departamento también enfrenta el desafío de garantizar atención especializada para los pacientes que, por la gravedad de sus lesiones o por la capacidad disponible en el territorio, necesitan ser trasladados a otros centros asistenciales. Para responder a esa necesidad, Antioquia declaró la alerta roja hospitalaria y puso a disposición toda su red pública y privada para recibir pacientes del Chocó y de otros departamentos afectados por el terremoto.

La Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia coordina con el Ministerio de Salud y el Chocó el traslado de varios pacientes que requieren atención especializada. El proceso se realiza a través de los Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias (CRUE) de los departamentos involucrados, que están identificando las instituciones con camas y servicios disponibles para recibir a cada paciente según sus necesidades.

La declaratoria permite, además, disponer de la capacidad hospitalaria de Antioquia para responder a la emergencia. Las instituciones que tengan disponibilidad de camas deberán atender a los pacientes remitidos, independientemente de su afiliación al sistema de salud o de su condición económica, según explicó Alma Solano Sánchez, secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia. La funcionaria aseguró que la red pública y privada del departamento está articulada con el Ministerio de Salud y con los centros reguladores de los territorios afectados para responder a los pacientes que requieran servicios que no puedan garantizarse en sus lugares de origen.

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