El último año del gobierno Petro en salud: promesas monumentales y resultados pendientes

Este último año servirá para evaluar si la gestión del gobierno en las EPS intervenidas y en el sistema de salud del magisterio sigue siendo un espectáculo mediático o si logra traducirse en una transformación real en la atención de los casi 30 millones de personas que hoy están en sus manos. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El presidente de Gustavo Petro llegó con la promesa de transformar radicalmente el sistema de salud colombiano. Tres años después, prácticamente toda la energía del Ministerio de Salud se ha concentrado en la consolidación de la narrativa sobre la necesidad de su reforma, a costa del deterioro de un sistema que así no le guste como está diseñado hoy, es su responsabilidad como jefe de Estado. A un año de que termine el mandato del presidente, el sector salud enfrenta la situación financiera y de satisfacción de usuarios más crítica de su...