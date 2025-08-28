No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Salud
En Colombia hay menos azúcar y sal en la comida chatarra gracias a estas medidas

Durante años, la industria advirtió que las políticas nutricionales arruinarían el negocio y alejarían a los consumidores. Pero una nueva investigación muestra otra historia: entre 2015 y 2024, los ultraprocesados en Colombia redujeron de forma notable su contenido de azúcar y sodio gracias a metas obligatorias y etiquetas de advertencia.

Juan Diego Quiceno
Juan Diego Quiceno
28 de agosto de 2025 - 12:00 a. m.
Una investigación sugiere que los colombianos consumen hoy menos azúcar y sodio en los ultraprocesados que en 2015, cuando aún no existían algunas de las políticas nutricionales más importantes.
Foto: Getty Images - Getty Images

Cada vez que se habla de poner etiquetas de advertencia en los productos o de aplicar impuestos saludables, las respuestas en contra son casi siempre las mismas: que la industria se quebrará, que la gente dejará de comprar, que los productos perderán sabor… Para la academia y los gobiernos que impulsan estas medidas, rebatir estos argumentos no es fácil: sus resultados solo se ven con el tiempo. Y parece que ese momento, por fin, llegó.

Una nueva...

Juan Diego Quiceno

Por Juan Diego Quiceno

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
