En elecciones no vale la pena romper lazos familiares, cuide su salud mental

Human head in shape of maze, illustration. Foto: ANDRZEJ WOJCICKI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Hace unas semanas, a uno de nuestros chats familiares, que reúne a primos y primas, padres, hermanos y tías, alguien envió un mensaje respaldando a uno de los candidatos a la Presidencia. Al cabo de unos minutos empezaron a aparecer las reacciones. Una de ellas decía lo siguiente: “No hay que culparlo. Él es parte de ese grupo de jóvenes que desafortunadamente fueron adoctrinados justamente con miras a lo que estamos viviendo. No es posible que alguien con cuatro dedos de frente no se dé cuenta ni siquiera sospechar del riesgo que representa (el candidato)”.

Poco antes, otro miembro de la familia había enviado un video en el que un presentador calificaba de sociópata a uno de los candidatos. “Aquí te dejo la web de la RAE (Real Academia Española), para que al menos le des una buscadita al significado de sociópata antes de mandar cualquier cadena con análisis tan pobres”, le respondió otro. Las discusiones parecían tan intensas, que cada mensaje que ayudara a salir de la rutina política era celebrado con aplausos por algunos. (Le sugerimos: Las propuestas del gremio de clínicas y hospitales a los candidatos presidenciales)

No todos han soportado las tensiones con personas cercanas desencadenadas en estas elecciones. La semana pasada un colega nos confesaba que había optado por abandonar un viejo chat que mantenía con amigos de la adolescencia, porque no soportaba los constantes mensajes en contra de uno de los aspirantes a la Presidencia. En muchos casos, lamentaba, eran cadenas que se ubicaban más del lado de la desinformación que de la verdad.

Estas “escenas” se han repetido con frecuencia en todas las redes sociales. Es usual que, durante esta época, un debate familiar o de amigos termine en una acalorada discusión.

Rodrigo Córdoba, psiquiatra y profesor de la Universidad del Rosario, tiene una buena manera de sintetizar lo que está sucediendo: “La gente está tan polarizada, que estamos dividiéndonos entre buenos y malos. Y cuando nos acercamos a esas categorías entramos casi en el fanatismo, donde es imposible convencer al otro. Esa visión tan emotiva, tan visceral, tan irreflexiva, nos está llevando por un despeñadero. Así que tenemos que hacer un ejercicio por escuchar al otro y tratar de hacer un acto de reflexión”. (Le puede interesar: Los desafíos en el sector salud que tendrá el próximo presidente de Colombia)

Hacer una pausa es útil, porque en medio de este complejo escenario electoral, en el que se han fracturado varios lazos con personas cercanas, hay un asunto sobre el que también es necesario conversar: nuestra salud mental. Como dice José Manuel Santacruz, expresidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría y profesor de la Facultad de Medicina de la U. Javeriana, las elecciones del país se han convertido en un escenario en el que han reinado el estrés, la incertidumbre, el miedo y la preocupación. “Y eso”, añade, “genera malestar y causa sufrimiento. Son condiciones propicias que pueden afectar la salud mental”.

Para decirlo en las palabras de Lina María González, profesora de la U. Javeriana, especialista en psiquiatría y máster en epidemiología clínica, puede presentarse una situación de ansiedad asociada a dos elementos que han caracterizado esta segunda vuelta: la incertidumbre y la ambivalencia. “Estamos frente a una situación en la que el componente emocional cumple un papel fundamental y donde los grupos políticos tradicionales no están representados. Eso no lo hemos vivido antes y puede que esté causando más incertidumbre, algo en lo que, además, las redes sociales están desempeñando un papel muy importante, porque aumentan nuestra percepción del riesgo”, explica.

Después de todo, como afirma Santiago Herrera Villegas, psicólogo y profesor de la Universidad CES, la conversación política también es una conversación emocional, y eso, en muchas ocasiones, es muy distinto a tener una conversación racional. Dicho de otra manera, es posible que no siempre los argumentos sean útiles para convencer al otro, pues “un candidato no solo puede ser afín a mis pensamientos, sino a mis emociones”. Hay, entonces, reitera Herrera, que partir por entender y aceptar que el otro puede sentir cosas diferentes a mí y que esas emociones son aprovechadas por un “sistema mediático que las amplifica”.

Por eso, una de las recomendaciones de González para este domingo, y para los días posteriores, es muy sencilla: hay que hacer lo posible por obtener información de fuentes confiables que nos permitan reflexionar sobre lo que está sucediendo. También es útil mirar con ojos críticos las cadenas que lleguen a nuestro celular y hacer una pausa antes de reenviarlas. (Lea también: ¿Le importa la ciencia? Esto es lo que proponen los candidatos a la Presidencia)

No es mala idea, de hecho, que en medio del bombardeo de noticias sobre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro se tome un break en el consumo de redes sociales y de noticias, agrega Pedro Pablo Ochoa, director de Campos, Programas y Proyectos del Colegio Colombiano de Psicólogos. Será muy fácil, vaticina, quedar atrapado en discusiones que solo causarán episodios de ansiedad y de estrés. Su consejo es planificar unas horas para consumirlas y desconectarse para dedicar un buen tiempo a compartir con personas cercanas.

Lo mismo puede hacer el lunes y los días siguientes, porque seguramente el resultado, dependiendo de su elección, cause malestar. Es difícil saber qué efecto puede tener una elección presidencial sobre la salud mental, pero hay algunas pistas que ayudan a comprenderlo, como lo que sucedió en Estados Unidos tras la elección de Donald Trump.

Lecciones de otra campaña electoral

Durante la primavera de 2016, un fenómeno particular empezó a inquietar a quienes eran parte de la American Psychological Association (Asociación Estadounidense de Psicología, APA). Algunos de sus miembros empezaron a informar que notaban que sus pacientes estaban más ansiosos y preocupados por las elecciones que se avecinaban. El 8 de noviembre de ese año, la demócrata Hillary Clinton se enfrentaba contra la fórmula de los republicanos: el empresario Donald Trump.

Esos comentarios condujeron a la APA a preguntar por primera vez a los estadounidenses sobre el estrés que les generaba la campaña y la decisión de elegir entre aquellos dos candidatos. En agosto llevaron a cabo una encuesta que les mostró que para el 52 % de los consultados las elecciones presidenciales eran una fuente de estrés muy o algo significativa. “Casi cuatro de cada 10 adultos (38 %) dijeron que las discusiones políticas y culturales en las redes sociales les causaron estrés”, apuntaron en el documento en el que sintetizaron los resultados.

Ante estas cifras, decidieron realizar una nueva encuesta en enero de 2017, cuando ya todos sabían que Trump era el ganador. Más de la mitad de los estadounidenses (57 %) aseguraron que el clima político era una fuente de estrés. “Los resultados de la encuesta de enero de 2017 muestran un aumento estadísticamente significativo del estrés por primera vez desde que hemos realizado la encuesta (2007)”, señaló la APA en sus conclusiones.

Lo que estaba sucediendo en EE. UU. también condujo a varios investigadores a tratar de entender mejor el rol que estaban desempeñando las elecciones presidenciales en la salud mental de los votantes. Un grupo encabezado por la doctora Renee Y. Hsia, vinculada a la Escuela de Medicina de la Universidad de California, por ejemplo, utilizó los datos de la encuesta del Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo del Comportamiento, que hacen a más de 400 mil adultos en ese país, para estudiar los cambios en los indicadores de salud mental en los estados en los que votaron por Trump y en los que ganó Clinton.

Tras comparar los datos de los seis meses previos a la elección con los seis meses posteriores, encontraron que, frente a octubre, en diciembre los días de “mala salud mental” aumentaron de 3,35 a 3,85 por adulto en los estados donde votaron mayoritariamente a Clinton. Por el contrario, donde Trump resultó victorioso bajaron de 3,94 a 3,78 días.

“La proporción de encuestados que reportaron al menos 14 días de mala salud mental en los últimos 30 días aumentó 2 puntos porcentuales en diciembre de 2016, en comparación con octubre de 2016. Luego se mantuvo estable”, escribieron en su artículo publicado en octubre de 2020 en el Journal of General Internal Medicine.

Pese a que advertían que pudo haber otros factores que desencadenaran trastornos de salud mental, como la crisis de los opioides, sus datos mostraban que, por primera vez, las tasas de depresión de enero de 2017 aumentaron estadísticamente en comparación con octubre de 2016 en los estados donde ganó Clinton. “Las elecciones de 2016 tuvieron un impacto negativo en la salud mental de los votantes del candidato perdedor en general”, resumían, al tiempo que pedían a sus colegas más investigaciones para comprender esa asociación.

Brittany N. Morey, San Juanita García, Tanya Nieri, Tim A. Bruckner y Bruce G. Link, de la U. de California en Irvine, y de la U. de California Riverside (EE. UU.) llegaron a una conclusión similar. En un artículo publicado a finales del año pasado en Social Science & Medicine, explicaban que luego de examinar los datos de la encuesta del Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo del Comportamiento durante 2011 y 2018 en 50 estados, encontraron diferencias en la salud mental después de las elecciones entre Trump y Clinton.

Entre sus resultados hallaron que los residentes blancos en los estados donde ganó Clinton tuvieron un aumento más pronunciado en los días de salud mental en comparación con los estados donde votaron por Trump. La población latina de habla inglesa que estaba en esos últimos territorios también experimentó niveles más altos de días de mala salud mental.

En Psychological Reports, por otra parte, un grupo de investigadores publicó en 2018 un artículo en que el que mostraba un hallazgo parecido con un pequeño grupo de estudiantes universitarios (85). Luego de pedirles que registraran durante 14 noches sus emociones en una especie de “diario”, detectaron un “aumento significativo en las emociones negativas y el estrés el día después de las elecciones. El estudio actual también indicó una peor calidad del sueño la noche de las elecciones, sentimientos de marginación al día siguiente y una probabilidad 5,44 veces mayor de experimentar discriminación el día después de la jornada electoral”.

Que esto haya sucedido en Estados Unidos no quiere decir, necesariamente, que vaya a ocurrir en nuestro país luego de las elecciones del domingo, así haya algunas similitudes. Sin embargo, como dice Ochoa, del Colegio Colombiano de Psicólogos, hay que tener en cuenta un ingrediente más: estamos en un escenario en el que, además de una clara polarización, venimos de una pandemia que afectó emocionalmente a muchas personas. La pregunta en este punto es si hay manera de “cuidar” la salud mental en medio de esta confrontación constante y del consumo de información (y desinformación) política.

Recomendaciones para un resultado inesperado

Como ya han dicho varios analistas políticos, es posible que quien gane este domingo, entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, resulte victorioso por un porcentaje muy pequeño de votos. A diferencia de otras ocasiones, cuando algunos alcanzaban a intuir quién sería el próximo presidente y las encuestas daban pistas claras sobre lo que sucedería, esta vez los votantes están en un escenario de incertidumbre.

Es un panorama que, para Córdoba, ha estado alimentado por sentimientos de hostilidad y rabia en el que, añade Ochoa, está cumpliendo un rol muy importante el marketing político. “Hay que tener claro que hemos estado expuestos a unas campañas que buscan, de manera intencional, generar una emoción frente a un candidato con, incluso, noticias falsas. Pero aunque nos hayan conducido a tener miedo, a tener discusiones con quienes piensan distinto, luego de que se anuncie al ganador, debemos hacer un ejercicio de aceptación: hay que aceptar lo que suceda y entender que la vida continúa, las cosas continúan”, asegura Ochoa.

Como dice, aunque las elecciones culminen, es posible que las tensiones y las peleas continúen. Si eso sucede, hay algo que debemos tener en mente: “Lo ideal es hacer un esfuerzo por reconstruir ese tejido social”. Un primer paso, aunque cueste trabajo, añade, es ser un buen “validador emocional”, es decir, permitir que, pese a que no estemos de acuerdo con el otro, hay que permitirle que se exprese sin tratar de convencerlo.

Otra buena sugerencia, agrega la profesora González, es no perder de vista la “humanidad” del otro. “Que tenga posturas políticas distintas no quiere decir que sea mejor o peor persona. No es un motivo para que lo excluyamos, porque seguramente tiene muchos puntos de encuentro. No olvidemos que ese otro tiene las mismas particularidades cotidianas que yo”, apunta. Su consejo es tratar de cuidar las relaciones cercanas que comparten lazos e historias, por encima de la tendencia política. “Seguro tienen más puntos en común que las cosas que los distancian”.

“Hay que recordar siempre que ese otro tiene una historia: no es solo un votante, sino una persona, un ser humano con toda una historia detrás con la que se puede compartir más cosas”, asevera Ochoa.

En caso de que resulte difícil eludir la gran cantidad de información a la que nos veremos expuestos, y el alto flujo de mensajes en redes sociales, Santacruz, también psiquiatra del Hospital Universitario San Ignacio, cree que es clave poner las cosas en sus justas proporciones y a darle prioridad a la salud mental. Hablar de las emociones, estar con seres queridos, no aislarse y hacer ejercicio son algunas acciones que pueden ayudar a fortalecerla. “Es cierto que en ocasiones ese malestar se puede convertir en un trastorno que necesita atención. Si eso sucede, hay que levantar la mano. Es normal pedir ayuda ante un profesional”, señala.

Pero cualquiera que sea el resultado de este 19 de junio, hay algo esencial que no podemos perder de foco en una discusión o debate: “La salud mental también depende de tener relaciones sociales con otros seres humanos. Y para establecerlas, es indispensable recordar que somos diversos y necesitamos respetar la diferencia”.