En estas localidades de Bogotá va a llover este jueves, 29 de enero, según el Ideam

Si aún no ha salido de su casa en el momento de leer esta nota y vive en Bogotá, es mejor que tome el paraguas y lo guarde en su maleta, pues, según el Ideam, es muy posible que este jueves continúen las lluvias en la capital colombiana.

Durante la mañana, como ha sucedido a lo largo de la semana, se presentará tiempo seco, aunque, probablemente, el cielo estará nublado.

Sin embargo, señala el pronóstico de la entidad, en la tarde regresarán las lluvias. Habrá precipitaciones de variada intensidad en diferentes sectores.

Se espera, de hecho, que llueva en las localidades de Suba, Fontibón, Usaquén, Barrios Unidos, Chapinero, Puente Aranda, Teusaquillo y Santa Fe. La temperatura máxima esperada es de 19° C.

Así como continuarán las lluvias en Bogotá, en varias regiones del país deben prepararse, pues, incluso, habrá tormentas eléctricas. Eso puede suceder al sur de Bolívar y Córdoba, en el centro y oriente de Chocó, en el norte y sur de Valle del Cauca, en el noroccidente y suroriente de Cauca, en el occidente y suroriente de Nariño, en el occidente de Norte de Santander, en Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, en el norte de Quindío, en el occidente y en el oriente de Tolima.

Una situación similar se puede presentar en el norte y sur de Huila, en el norte y occidente de Boyacá, en el centro y occidente de Cundinamarca y Meta, en el centro y oriente de Vichada, en Guainía, en el norte y occidente de Guaviare, en el centro y suroriente de Vaupés, en el sur y occidente de Caquetá, en Putumayo y en Amazonas.

“Lluvias de menor intensidad se prevén al nororiente de y sur de Magdalena, norte y sur de Cesar, sur de Sucre y occidente de Arauca y Casanare”, señala el Ideam.

¿Cuál es el pronóstico para las principales capitales?

Barranquilla: Tendrá un cielo entre ligero y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. La temperatura máxima será de 33 °C.

Cartagena: También tendrá un cielo entre ligero y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. La temperatura máxima será de 33 °C.

Medellín: Según el Ideam, en la mañana habrá tiempo seco aunque en la tarde y en la noche puede haber lluvias. La temperatura máxima será de 25 °C.

Tunja: “Se espera cielo mayormente nublado con predominio de tiempo durante la jornada. Sin embargo, durante la tarde y noche se prevén probables lluvias entre ligeras y moderadas con cielo mayormente nublado”, indica el Ideam. La temperatura máxima será de 17 °C.

Bucaramanga: En la capital de Santander el cielo estará nublado con predominio de tiempo seco en la mañana. En la tarde y en la noche puede haber lluvias. La temperatura máxima será de 25 °C.

Cali: Durante todo el día el cielo estará nublado e, incluso, puede haber tormentas eléctricas. La temperatura máxima será de 27 °C.

