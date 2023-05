Endulzantes no azucarados, como la estevia, no servirían para controlar el peso

La estevia, la sacarina, la sucralosa, entre otros, son los edulcorantes no azucarados más comunes. Foto: Getty Images/Westend61 - Getty Images

A lo largo de los últimos años, se han buscado alternativas para reducir el consumo de azúcares. Los edulcorantes no azucarados, conocidos también como endulzantes no azucarados, han sido parte de los sustitutos. Sin embargo, una nueva recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) apunta a que estos endulzantes no tendrían impactos positivos sobre la salud de las personas. (Puede leer: Un nuevo capítulo del Alzheimer gracias al cerebro de un paciente paisa)

En una nueva directriz publicada lunes (15 de mayo), la OMS desaconseja el uso de edulcorantes no azucarados (ENA) para controlar el peso corporal o reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles (ENT). La recomendación llega luego de una revisión sistemática realizada por la Organización.

De hecho, advierte la entidad, los resultados de la investigación apuntan que podrían existir posibles “efectos indeseables” del uso a largo plazo de estos edulcorantes. Mayor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y mortalidad en adultos, son algunos de estos. (Le puede interesar: Hablar con los niños pequeños podría estimular el desarrollo temprano del cerebro)

Francesco Branca, director de Nutrición e Inocuidad de los Alimentos de la OMS, recordó que los ENA “no son factores dietéticos esenciales y no tienen valor nutricional”. Por lo tanto, recomendó consumir alimentos con azúcares naturales, como la fruta, o alimentos y bebidas no azucarados. “Las personas deberían reducir totalmente el dulzor de la dieta, desde una edad temprana, para mejorar su salud”, apuntó Branca.

La recomendación aplica para todas las personas, a excepción de aquellas que padecen de diabetes preexistente. La directriz incluye a todos los edulcorantes no nutritivos sean sintéticos, naturales o modificados, como la estevia, la sacarina, la sucralosa, entre otros. (También puede leer: En EE. UU. aprueban un nuevo medicamento para tratar los sofocos de la menopausia)

Por otro lado, la recomendación no aplica a productos de higiene y cuidado personal que contengan edulcorantes no azucarados, como cremas dentales, para la piel o medicamentos.